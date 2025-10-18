Advertisement

لبنان

عبدالله: لإنزال أقسى العقوبات بالمعتدي على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الضنية

18-10-2025 | 05:33
كتب رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور بلال عبد الله على منصة "اكس": "من جديد الطاقم الطبي والتمريضي يتعرض لمسلسل اعتداءات وهو يمارس رسالته ومهامه، وما حصل في مستشفى سير الضنية يؤكد أن المعتدي لم يقم وزنا لحرمة المستشفى والعاملين فيها، نطلب من جديد إنزال أقسى العقوبات بمنفذ الاعتداء ليكون عبرة لغيره، ومنعا لتكرار هذه الحوادث التي تمس كرامة الجسم الطبي".
مواضيع ذات صلة
"الصحة" استنكرت الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى سير الضنية: ما حصل مرفوض
إدارة مستشفى سير الضنية تستنكر الاعتداء على طاقمها الطبي
نقابة المستشفيات تدين الاعتداء على طاقم سير الضنية
المدير الطبي للمستشفى الكويتي الميداني للجزيرة مباشر: إسرائيل تستخف بالقانون الإنساني الدولي وتستهدف المؤسسات والطواقم الطبية
