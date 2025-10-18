عبدالله: لإنزال أقسى العقوبات بالمعتدي على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الضنية

كتب رئيس النيابية، الدكتور على منصة "اكس": "من جديد الطاقم الطبي والتمريضي يتعرض لمسلسل اعتداءات وهو يمارس رسالته ومهامه، وما حصل في يؤكد أن المعتدي لم يقم وزنا لحرمة المستشفى والعاملين فيها، نطلب من جديد إنزال أقسى بمنفذ الاعتداء ليكون عبرة لغيره، ومنعا لتكرار هذه الحوادث التي تمس كرامة الجسم الطبي".

Advertisement