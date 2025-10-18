Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود... أُوقِفَ في نهر الكلب وهذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
18-10-2025 | 06:03
Doc-P-1431000-638963896131019402.png
Doc-P-1431000-638963896131019402.png photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في مختلف مناطق المتن.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المروّج المذكور وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمكّنت الشعبة من معرفة هويّته ويُدعى:

ع. خ. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.
بتاريخ 15-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة نهر الكلب أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع مرسيدس من دون لوحات. بتفتيشه والسيارة، تمّ ضبط ما يلي:

/13/ كبسولة بداخلها مادّة الكوكايين
/9/ كبسولات مدوّن عليها “٥٠ دولار” بداخلها مادّة الكوكايين
/3/ كبسولات مدوّن عليها “١٠٠ دولار” بداخلها مادّة الكوكايين
/4/ كبسولات مدوّن عليها “VIP ١٠٠ دولار” بداخلها مادّة الكوكايين
كبسولة شفّافة بداخلها مادّة حجرية من الكوكايين
كبسولة شفافة بداخلها مادّة مخدّرة لون أسود
مبلغ مالي
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان، وبخاصّة في المتن، على متن السيّارة المضبوطة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
Image displays the official badge of Lebanese Internal Security Forces on the left side. A man stands with his back turned wearing a black t-shirt and jeans in an indoor setting with a chair and table. On the wooden table are multiple small plastic-wrapped bundles of cash and several transparent capsules containing white powdery substances labeled with prices such as 50 dollars, 100 dollars, and VIP 100 dollars, along with other unmarked capsules of white rock-like and black materials, all seized as drug evidence.
