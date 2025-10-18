"عصابة" داخل الضاحية.. شاهدوا ماذا فعلت! (فيديو)

نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق قيام "عصابة خطيرة" باستهداف متجر في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً في محلة ، حيث تم إطلاق النار عليه وإحداث أضرار داخله.

