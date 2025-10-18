Advertisement

لبنان

"عصابة" داخل الضاحية.. شاهدوا ماذا فعلت! (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2025 | 06:06
نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق قيام "عصابة خطيرة" باستهداف متجر في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً في محلة المريجة، حيث تم إطلاق النار عليه وإحداث أضرار داخله.
وذكرت الصفحة أنّ المتورط بالهجوم على المتجر كان يحاول فرض خوة على صاحب المكان، لكن الأخير رفض ذلك ما أسفر عن حصول اعتداءات متكررة.
 
 
 
 
 
المريجة

بيروت

المري

