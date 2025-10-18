Advertisement

لبنان

جرحى في حادث سير مروّع على طريق غرفين

Lebanon 24
18-10-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1431007-638963905137292733.jpg
Doc-P-1431007-638963905137292733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروع على طريق غرفين في قضاء جبيل، مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى عملت عناصر الصليب الأحمر، وفرق الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.
Advertisement
وادى الحادث إلى زحمة سير خانقة في المحلة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروع ليلا في عكار يحصد قتيلا و4 جرحى
lebanon 24
18/10/2025 15:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حادث سير مروع في خلدة وسقوط جرحى
lebanon 24
18/10/2025 15:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على طريق عام البزالية وسقوط جرحى (صور)
lebanon 24
18/10/2025 15:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)
lebanon 24
18/10/2025 15:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الصليب الأحمر

قضاء جبيل

الصليب

فيات

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-10-18
08:07 | 2025-10-18
07:52 | 2025-10-18
07:46 | 2025-10-18
07:43 | 2025-10-18
07:38 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24