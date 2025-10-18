26
جرحى في حادث سير مروّع على طريق غرفين
Lebanon 24
18-10-2025
|
06:19
A-
A+
وقع حادث سير مروع على طريق غرفين في
قضاء جبيل
، مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى عملت عناصر
الصليب الأحمر
، وفرق الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.
وادى الحادث إلى زحمة سير خانقة في المحلة.
