لبنان

خريس: لا تفاوض مع إسرائيل وواجبنا الصمود والوحدة الوطنية

Lebanon 24
18-10-2025 | 08:12
أعلن عضو كتلة  "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، أن "هناك من يريد في بلدنا الدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو، وهذا ما نرفضه"، مضيفا أن "التعامل مع إسرائيل حرام".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية، لإطلاق فعاليات معرض الكتاب العربي الحادي عشر الذي ستقيمه الجمعية في مركز "أبحار الثقافي" بمجمع باسل الأسد في مدينة صور نهاية تشرين الحالي، برعاية العلامة السيد علي فضل الله.

وأكد خريس، بعد تقديم الدكتور سعيد، أن "مدرسة الإمام الصدر علمتنا أن إسرائيل شر مطلق، وأن الشر المطلق لا يمكن أن يصبح خيرا مطلقا، وأنه في الذكرى السنوية للعدوان على لبنان الذي ما زال مستمرا بعد التصعيد الصهيوني الأخير واليومي، علينا مواجهة الخطر الصهيوني بالصمود والثبات والوحدة الوطنية والعيش المشترك، وبالتكاتف مع بعضنا البعض".

وتابع: "المواجهة لا تكون بالضعف أو التراجع أو الاستسلام. نحن مع وحدة الموقف، وأفضل وجوه الحرب مع العدو هو السلم الداخلي كما يقول الإمام الصدر. علينا أن نتحرك ونصمد في وجه العدو، فهذه المرحلة صعبة وأخطر مرحلة تمر على بلدنا والمنطقة".

وأعرب خريس عن استغرابه من بعض وسائل الإعلام التي لم يعد يسمع منها كلمة "عدو"، كما استنكر دعوات البعض للعودة إلى اتفاق 17 أيار، الذي أسقط بفضل ضربات المقاومة والصمود الشعبي وتضحيات الشهداء". 

وأضاف: "بفضل صمود الشهداء والقادة مثل داود داود ومحمد سعد وخليل جرادي تم إسقاط اتفاق الذل والعار 17 أيار، والزمن لن يعود إلى الوراء. هناك من يحاول اليوم محو التاريخ وتشويه صورة المقاومة وتاريخها الذي تأسس مع الإمام الصدر وقاده داود داود والشهداء، الذين تحدوا العدو ووضعوا معادلة جديدة في مواجهة الرصاص بالرصاص والعبوة بالعبوة".

وختم قائلا: "نقول للعملاء: لا عودة إلى الوراء. نحن نثق بالمقاومة والشعب والجيش، وسنصمد في وجه العدو لمنعه من احتلال الأرض من جديد أو تهجير المواطنين. نحن متمسكون بإعادة الأعمار، وعودة النازحين، وانسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة". (الوكالة الوطنية)

