بعد قرار إخلاء سبيله.. إليكم ما قاله هانيبال القذافي في أول تعليق

كتب عبر حسابه على منصة "إكس":

"أقولها اليوم بكل ضمير مرتاح: العدالة الإلهية بدأت تأخذ مجراها كما يجب، وأرجو من الله أن يكرم عائلة الإمام ورفيقيه بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم ويُعيد لهم بعض السكينة بعد طول الانتظار، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن".