Advertisement

لبنان

بعد قرار إخلاء سبيله.. إليكم ما قاله هانيبال القذافي في أول تعليق

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1431057-638964034121273248.png
Doc-P-1431057-638964034121273248.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب هانيبال القذافي عبر حسابه على منصة "إكس":
 
"أقولها اليوم بكل ضمير مرتاح: العدالة الإلهية بدأت تأخذ مجراها كما يجب، وأرجو من الله عز وجل أن يكرم عائلة الإمام موسى الصدر ورفيقيه بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم ويُعيد لهم بعض السكينة بعد طول الانتظار، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن".
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بعد إخلاء سبيل القذافي.. أول تعليق من عائلة الإمام الصدر
lebanon 24
18/10/2025 21:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
lebanon 24
18/10/2025 21:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إخلاء سبيله... ماذا قالت منسقة الفريق القانوني لهانيبعل القذافي؟
lebanon 24
18/10/2025 21:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بكفالة 11 مليون دولار... إخلاء سبيل هانيبعل القذافي
lebanon 24
18/10/2025 21:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24

هانيبال القذافي

موسى الصدر

موسى ال

هانيبال

عز وجل

الصدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2025-10-18
13:02 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
12:43 | 2025-10-18
12:31 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24