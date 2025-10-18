Advertisement

لبنان

بعد مؤتمر وزير الصحة بشأن "تنورين".. تعليق من جعجع

Lebanon 24
18-10-2025 | 11:11
أصدرت النائب ستريدا جعجع بياناً علقت فيه على المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين بشأن قضية مياه تنورين، وقالت: "أود أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير لناصر الدين، على المناقبية العالية والمسؤولية الوطنية التي أظهرها في متابعته الدقيقة لملفّ شركة تنّورين، هذا الملفّ الصحّي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، لأنّه يتعلّق مباشرةً بصحّة الناس وسلامتهم".
وأضافت: "لقد أثبت الوزير ناصر الدين في هذا الإطار أنّ همّه الأوّل والأخير هو حماية المواطن اللبناني وتأمين أعلى معايير السلامة العامّة، من دون أي اعتبارات جانبيّة أو حسابات ضيّقة، فتعامل مع القضية بمهنية وموضوعية وعدالة وشفافيّة واحترامٍ تامّ لحقّ الناس في معرفة الحقيقة الكاملة، وهنا لا يمكننا سوى أن نشيد بهذا النهج المسؤول".
 

وختمت: "في النهاية، وكما دأبت دائماً، سأبقى إلى جانب كلّ أداء وزاري أو مبادرة وزارية أو مؤسساتية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وإلى تكريس مبدأ المساءلة والشفافية في كلّ ملفّ عام، حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وصحّة اللبنانيين وسلامتهم".
 
 
 
