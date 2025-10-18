بعد مؤتمر وزير الصحة بشأن "تنورين".. تعليق من جعجع

أصدرت النائب بياناً علقت فيه على المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده العامة راكان بشأن قضية مياه ، وقالت: " أود أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير لناصر الدين، على المناقبية العالية والمسؤولية الوطنية التي أظهرها في متابعته الدقيقة لملفّ شركة تنّورين، هذا الملفّ الصحّي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، لأنّه يتعلّق مباشرةً بصحّة الناس وسلامتهم".

وأضافت: "لقد أثبت الوزير ناصر الدين في هذا الإطار أنّ همّه الأوّل والأخير هو حماية المواطن اللبناني وتأمين أعلى معايير السلامة العامّة، من دون أي اعتبارات جانبيّة أو حسابات ضيّقة، فتعامل مع القضية بمهنية وموضوعية وعدالة وشفافيّة واحترامٍ تامّ لحقّ الناس في معرفة الحقيقة الكاملة، وهنا لا يمكننا سوى أن نشيد بهذا النهج المسؤول".