Advertisement

لبنان

في بعلبك.. إشكال كبير والجيش يتدخّل

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1431132-638964166276903672.jpeg
Doc-P-1431132-638964166276903672.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال بين عائلتين في بعلبك، مساء السبت، تطوّر إلى إطلاق نار.
Advertisement
 
 
وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى المحلة وعملت على ضبط الوضع.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... إنتشار كبير للجيش في بعلبك
lebanon 24
19/10/2025 10:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة للجيش في بعلبك.. وتوقيف مطلوب كبير
lebanon 24
19/10/2025 10:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير في صيدا
lebanon 24
19/10/2025 10:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
lebanon 24
19/10/2025 10:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-19
03:28 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
03:15 | 2025-10-19
03:10 | 2025-10-19
03:08 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24