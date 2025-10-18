وفد أمني سوري في بيروت وملف السجناء السوريين الاسلاميين هو الأصعب

يقوم وفد أمني سوري رفيع المستوى بزيارة الى الاسبوع المقبل ويضم عدداً من رؤساء ، وسيرأس الوفد المذكور معاون للشؤون الأمنية عبد طحّان.

وعلى الخط اللبناني سيشارك في المحادثات للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، إضافة إلى عدد من رؤساء الفروع الأمنية.



وكتبت صونيا رزق في "الديار": الملفات التي بقيت عالقة حتى اليوم، جرت محاولات عديدة لحلها لكنها باءت بالفشل، الى ان فتحت على مصراعيها بعد سقوط النظام السوري السابق، وتسلّم احمد الرئاسة الانتقالية في ، فبدأت الزيارات المتبادلة ضمن إطار احترام سيادة البلدين، لكن بعض الملفات الشائكة ما زالت عالقة وغير واضحة المعالم، ابرزها ملف السجناء السوريين في لبنان، ترسيم وأمن الحدود، وقضية السوريين وكيفية عودتهم الى بلادهم.



الى ذلك، برز إصرار من الشرع على إطلاق سراح معتقلين سوريين صُنفوا بالاسلاميين المتشدّدين، اعتقل عدد كبير منهم بسبب تأييدهم للثورة ، والبعض الآخر بتهمة الارهاب او قتل عناصر من ، وهذا الملف يُعتبر الاهم والاصعب، وقد بُحث من كل النواحي خلال زيارة السورية اسعد الشيباني الى مع وزير الخارجية جو رجّي، ومن ثم أثناء زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس الى بيروت على رأس وفد قضائي، لاستكمال البحث في ملفات قضائية بين البلدين، على ان يتم توقيع اتفاقيات في هذا الاطار لمعالجة ملف السجناء السوريين، لكن ووفق المعطيات فالملف سيأخذ وقتاً طويلاً للحل نظراً إلى ما يحويه من تعقيدات، كما سيتم من ناحية ثانية تبادل معلومات بين الأجهزة القضائية في لبنان وسوريا، بشأن المطلوبين والهاربين من العدالة، في جرائم اغتيال بعض الشخصيات السياسية.





وفي السياق، أفيد وفق مصادر سياسية مطلعة على ما جرى، خلال زيارة الوفدين السوريين الى بيروت الاسبوع الماضي وما قبله، بأنّ ملف ترسيم الحدود يبقى الاصعب لانّ الحدود بين البلدين لم ترسم بشكل محدّد، منذ أيام الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، واكثر ما يعيقها هو تداخلها ببعضها ضمن مساحات شاسعة، اذ من الصعب معرفة هويتها إن كانت تابعة للبنان او سوريا، بالتزامن مع وجود تضاريس وعرة، مع إشارة المصادر المذكورة الى انّ عدم ترسيم الحدود ووجود خرائط مغايرة، ساهم في خلق النزاعات على الاراضي خصوصاً على مزارع شبعا، التي يؤكد الجانب اللبناني ملكيتها، فيما الجانب السوري ومنذ أيام النظام السابق يناقض ذلك.



اما ملف النزوح فهو أيضاً على نار حامية بالنسبة الى لبنان، فيما الطرف السوري يضعه في آخر الجدول المطلوب، لكن يمكن القول انّ طريق العودة بدأت منذ فترة وهي متواصلة والاعداد على طريق الانحسار، بالتزامن مع خطوات تحفيزية اتخذها لبنان الرسمي مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، للتشجيع أكثر على العودة، والمطلوب تعاون كبير من السطات السورية لتسريع ذلك، وإنهاء هذه القضية التي ما زالت راسخة منذ 14 عاماً.

