Advertisement

لبنان

وفد أمني سوري في بيروت وملف السجناء السوريين الاسلاميين هو الأصعب

Lebanon 24
18-10-2025 | 23:21
A-
A+

Doc-P-1431210-638964517438270652.jpeg
Doc-P-1431210-638964517438270652.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقوم وفد أمني سوري رفيع المستوى بزيارة الى لبنان الاسبوع المقبل ويضم عدداً من رؤساء الأجهزة الأمنية، وسيرأس الوفد المذكور معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحّان.
Advertisement
 

وعلى الخط اللبناني سيشارك في المحادثات المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، إضافة إلى عدد من رؤساء الفروع الأمنية.
 

وكتبت صونيا رزق في "الديار": الملفات التي بقيت عالقة حتى اليوم، جرت محاولات عديدة  لحلها لكنها باءت بالفشل، الى ان فتحت على مصراعيها بعد سقوط النظام السوري السابق، وتسلّم احمد الشرع الرئاسة الانتقالية في سوريا، فبدأت الزيارات المتبادلة ضمن إطار احترام سيادة البلدين، لكن بعض الملفات الشائكة ما زالت عالقة وغير واضحة المعالم، ابرزها ملف السجناء السوريين في لبنان، ترسيم وأمن الحدود، وقضية النازحين السوريين وكيفية عودتهم الى بلادهم.  
 

الى ذلك، برز إصرار من الشرع على إطلاق سراح معتقلين سوريين صُنفوا بالاسلاميين المتشدّدين، اعتقل عدد كبير منهم بسبب تأييدهم للثورة السورية، والبعض الآخر بتهمة الارهاب او قتل عناصر من الجيش اللبناني، وهذا الملف يُعتبر الاهم والاصعب، وقد بُحث من كل النواحي خلال زيارة وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني الى بيروت مع وزير الخارجية اللبنانية جو رجّي، ومن ثم أثناء زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس الى بيروت على رأس وفد قضائي، لاستكمال البحث في ملفات قضائية بين البلدين، على ان يتم توقيع اتفاقيات في هذا الاطار لمعالجة ملف السجناء السوريين، لكن ووفق المعطيات فالملف سيأخذ وقتاً طويلاً للحل نظراً إلى ما يحويه من تعقيدات، كما سيتم من ناحية ثانية تبادل معلومات بين الأجهزة القضائية في لبنان وسوريا، بشأن المطلوبين والهاربين من العدالة، في جرائم اغتيال بعض الشخصيات السياسية.
 


وفي السياق، أفيد وفق مصادر سياسية مطلعة على ما جرى، خلال زيارة الوفدين السوريين الى بيروت الاسبوع الماضي وما قبله، بأنّ ملف ترسيم الحدود يبقى الاصعب لانّ الحدود بين البلدين لم ترسم بشكل محدّد، منذ أيام الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، واكثر ما يعيقها هو تداخلها ببعضها ضمن مساحات شاسعة، اذ من الصعب معرفة هويتها إن كانت تابعة للبنان او سوريا، بالتزامن مع وجود تضاريس وعرة، مع إشارة المصادر المذكورة الى انّ عدم ترسيم الحدود ووجود خرائط مغايرة، ساهم في خلق النزاعات على الاراضي خصوصاً على مزارع شبعا، التي يؤكد الجانب اللبناني ملكيتها، فيما الجانب السوري ومنذ أيام النظام السابق يناقض ذلك.
 

اما ملف النزوح فهو أيضاً على نار حامية بالنسبة الى لبنان، فيما الطرف السوري يضعه في آخر الجدول المطلوب، لكن يمكن القول انّ طريق العودة بدأت منذ فترة وهي متواصلة والاعداد على طريق الانحسار، بالتزامن مع خطوات تحفيزية اتخذها لبنان الرسمي مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، للتشجيع أكثر على العودة، والمطلوب تعاون كبير من السطات السورية لتسريع ذلك، وإنهاء هذه القضية التي ما زالت راسخة منذ 14 عاماً.

مواضيع ذات صلة
وفد قضائي - أمني سوري إلى بيروت والشرع يريد عفواً عن محكومين عرب
lebanon 24
19/10/2025 10:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: في لبنان 2400 سجين سوري أي 30% من إجمالي عدد السجناء
lebanon 24
19/10/2025 10:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد سوري في بيروت الخميس.. وملف السفارة بند اول
lebanon 24
19/10/2025 10:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف السجناء والمفقودين محور اجتماع اللجنة القضائية اللبنانية- السورية في بيروت
lebanon 24
19/10/2025 10:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

وزير الداخلية

المدير العام

اللبنانية

النازحين

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-19
03:28 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
03:15 | 2025-10-19
03:10 | 2025-10-19
03:08 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24