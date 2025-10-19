Advertisement

لبنان

هل يحضّر "حزب الله" لإعادة الإعمار؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
19-10-2025 | 01:30
تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن قراءة جدية لما يُوصف بالتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد بعض المرافق المدنية في لبنان، حيث يُعتقد أن هذه الضربات التي تستهدف البنية التحتية التي قد تستخدم في اعادة الاعمار، تحصل خلال مرحلة يُحضّر لها الحزب للبدء  بإعادة الإعمار. 
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هناك معلومات تتحدث عن استعدادات لمرحلة جديدة، قد تبدأ بإطلاق مشاريع لإعادة إعمار مناطق تضررت في الحرب الأخيرة.
 

هذا التحضير، بحسب مصادر متابعة، بات واضحاً في بعض الخطوات التنظيمية واللوجستية، ما يجعل من التصعيد الإسرائيلي محاولة للضغط المسبق على هذا المسار ومنع ترسيخ نفوذ جديد للحزب في الداخل اللبناني.
 

وفي سياق متصل، قدّر مصدر حزبي معني بشؤون الاغاثة كلفة الخسائر الناجمة عن الغارات التي استهدفت مجبلاً للباطون وعدداً من الكسارات بين سيناي وأنصار بأكثر من 12 مليون دولار، فيما قُدرت الخسائر الناجمة عن غارة مصيلح التي استهدفت جرافات وآليات ثقيلة بحوالى 8 مليون دولار بما فيها المباني المحيطة والسيارات.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

