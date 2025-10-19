Advertisement

لبنان

مشاركة "المستقبل" تخلط الأوراق

Lebanon 24
19-10-2025 | 01:45
يبدو أنَّ "تيار المستقبل" يتجه فعلياً للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل مؤشرات واضحة على أن قرار المقاطعة بات من الماضي.
هذا التوجّه، إن تأكد، سيخلط الأوراق على الساحة السنيّة، خصوصًا في المناطق التي شكّل فيها "التيار" الثقل الأساسي خلال الدورات السابقة.
 

ومع عودة حضوره، تُطرح أسئلة جدّية حول شكل التوازنات النيابية المقبلة، إذ إن إعادة توزيع الكتلة السنيّة قد تغيّر بشكل كبير خريطة التحالفات، سواء لمصلحة القوى التقليدية أو بعض الوجوه المستقلة التي تحاول إثبات وجودها.
