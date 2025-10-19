الحريري في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن: لقد قدّم أغلى ما يملك دفاعاً عن الدولة

استذكر اليوم أخا ورفيقا قدم أغلى ما يملك دفاعا عن الدولة ومؤسساتها، وسعيا وراء الحقيقة للوصول الى العدالة. نتأكد يوما بعد يوم ان مشروع بناء الدولة لا يمكن أن يستقيم ما لم يكشف عن الذين نفذوا جرائم الاغتيال في لبنان. أسأل الله الرحمة للشهيد اللواء وسام الحسن والمؤهل اول الشهيد…
— saad hariri (@saadhariri) October 19, 2025
