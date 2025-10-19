Advertisement

لبنان

الحريري في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن: لقد قدّم أغلى ما يملك دفاعاً عن الدولة

19-10-2025 | 02:04
لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد اللواء وسام الحسن، كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "آكس": "أستذكر اليوم أخا ورفيقا قدّم أغلى ما يملك دفاعا عن الدولة ومؤسساتها، وسعيا وراء الحقيقة للوصول إلى العدالة. نتأكد يوما بعد يوم أن مشروع بناء الدولة لا يمكن أن يستقيم ما لم يُكشف عن الذين نفذوا جرائم الاغتيال في لبنان. أسأل الله الرحمة للشهيد اللواء وسام الحسن والمؤهل أول الشهيد أحمد صهيوني".
 
 
 
