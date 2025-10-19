التقى الراعي في روما.. عون واللبنانية الأولى يشاركان باحتفال إعلان قداسة الطوباوي مالويان

يشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في الاحتفال الذي يُقام عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم بتوقيت في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية.

ويترأس الصلاة البابا لاوُن الرابع عشر ويعاونه كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان ولفيف من الكرادلة والمطارنة.



البطريرك الراعي



وقبل توجهه إلى الاحتفال، استقبل في مقر إقامته في روما البطريرك الماروني يرافقه النائب فريد هيكل الخازن والمونسنيور آبي سعد المعتمد البطريركي الجديد ورئيس المعهد الماروني في روما والمونسنيور جوزف صفير الوكيل البطريركي في روما والمحامي وليد غياض.



وخلال اللقاء اطلع البطريرك الراعي الرئيس عون على اجواء لقائه امس بالأب الأقدس البابا ليوُن الرابع عشر لاسيما في ما خص زيارته الرعوية المرتقبة إلى في نهاية الشهر المقبل ، كما تطرق الحديث بين الرئيس والبطريرك إلى مواضيع الساعة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة .



واستبقى الرئيس عون البطريرك وصحبه إلى مائدة الفطور حيث استكمل البحث في المواضيع المطروحة.



وكان الرئيس عون استقبل في مقر إقامته، سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وأركان السفارة، وسفيرة لبنان في روما كارلا جزار وأركان السفارة واطلع منهم على أوضاع السفارتين والعلاقة مع ابناء الجالية الموجودين في إيطاليا.

