لبنان

رعد: المقاومة في لبنان هي قوة للمجتمع وللدولة

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:54
رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "المقاومة في لبنان هي قوة للمجتمع وللدولة، وليست عبئًا عليهما"، وأضاف: "لقد أثبتت التجارب أنّ الرهان على الصداقات الدولية لحماية الوطن كان وهماً، وأنّ السيادة لا تتحقق بالانصياع لأصدقاء العدو ومصالحهم، بل بفعل الإرادة الوطنية الحرة التي يجسّدها الشرفاء من أبناء هذا الوطن".
وفي كلمة له خلال حفل تكريمي لشهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، في حسينية مدينة النبطية، قال رعد: "العدو الصهيوني، الذي مارس أبشع أشكال الإبادة في غزة ولبنان من خلال القتل والتدمير والتجويع واستهداف المستشفيات والمباني السكنية والتجمّعات الآهلة، وارتكب أكثر من 4000 خرق بري وجوي وبحري في لبنان، إنّما يكشف عن تصحّر إنساني يجعله غير مؤهل ليكون جزءًا من المجتمع الدولي وهيئاته".
 
 
وأكد أنّ "هذا السلوك العدواني المتوحش سيرتدّ عاجلًا أم آجلًا على العدو بنتائج سلبية كبرى، إذ باتت صورته منبوذة ومقاطَعة حتى لدى الشعوب الغربية الحاضنة تاريخياً لدول الاحتلال".
المجتمع الدولي

الوطنية الحرة

النائب محمد

نائب محمد

المقاومة

الصهيوني

الاحتلال

النبطية

