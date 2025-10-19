رعد: المقاومة في لبنان هي قوة للمجتمع وللدولة

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" رعد أنّ " في هي قوة للمجتمع وللدولة، وليست عبئًا عليهما"، وأضاف: "لقد أثبتت التجارب أنّ الرهان على الصداقات الدولية لحماية الوطن كان وهماً، وأنّ السيادة لا تتحقق بالانصياع لأصدقاء العدو ومصالحهم، بل بفعل الإرادة التي يجسّدها الشرفاء من أبناء هذا الوطن".

وفي كلمة له خلال حفل تكريمي لشهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال العدوان الأخير على لبنان، في حسينية مدينة ، قال رعد: "العدو الصهيوني، الذي مارس أبشع أشكال الإبادة في غزة ولبنان من خلال القتل والتدمير والتجويع واستهداف المستشفيات والمباني السكنية والتجمّعات الآهلة، وارتكب أكثر من 4000 خرق وجوي وبحري في لبنان، إنّما يكشف عن تصحّر إنساني يجعله غير مؤهل ليكون جزءًا من وهيئاته".