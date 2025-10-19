قبلان: إسرائيل عدو مُطلق وأي مفاوضات مباشرة معها ستفجر البلد

جدّد المفتي التأكيد أن " عدو مطلق وأي مفاوضات مباشرة معها ستفجّر البلد".

وفي بيان له، قال قبلان: " لم نخسر الحرب ولن نخسرها. اللحظة لحظة وطن لأنّ البلد منقسم، وواقع الإنقسام ممكن إلا بالدولة ووظيفتها الوطنية والسيادية، مع أنّ طبيعة الدولة تفترض أن تكون أبوية إلا فيما خصّ الجنوب والضاحية والبقاع، وكأنّ الدولة باتت حزباً من الأحزاب الإنتخابية أو القوى المناطقية، وهذا أمر خطير للغاية لأنّ الدولة بذلك تتخلّى عن أكثر من نصف ، وهذا أمر كارثي ويحتاج لأجوبة واضحة على أرض الواقع".