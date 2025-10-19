Advertisement

لبنان

قبلان: إسرائيل عدو مُطلق وأي مفاوضات مباشرة معها ستفجر البلد

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1431286-638964709170038827.jpg
Doc-P-1431286-638964709170038827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان التأكيد أن "إسرائيل عدو مطلق وأي مفاوضات مباشرة معها ستفجّر البلد".
Advertisement
 
 
وفي بيان له، قال قبلان: "لم نخسر الحرب ولن نخسرها. اللحظة لحظة وطن لأنّ البلد منقسم، وواقع الإنقسام ممكن إلا بالدولة ووظيفتها الوطنية والسيادية، مع أنّ طبيعة الدولة تفترض أن تكون أبوية إلا فيما خصّ الجنوب والضاحية والبقاع، وكأنّ الدولة باتت حزباً من الأحزاب الإنتخابية أو القوى المناطقية، وهذا أمر خطير للغاية لأنّ الدولة بذلك تتخلّى عن أكثر من نصف لبنان، وهذا أمر كارثي ويحتاج  لأجوبة واضحة على أرض الواقع".
 
 
وأكمل: "من دون وحدة لبنانية وثقل داخلي وعقيدة وطنية لبناننا سيخسر هويته وثقله ونتاج مئة سنة مضت، والحل بتدارك حاجات الوحدة الوطنية والمصالح السيادية في وجه أسوأ إرهاب صهيوني إقليمي، وهذه هي اللحظة لحماية لبنان من بالوعة المفاوضات التي تعمل عليها واشنطن لتكريس مصالح إسرائيل".
 
 
مواضيع ذات صلة
الصادق: ربما من الأفضل ان يذهب لبنان الى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
lebanon 24
19/10/2025 16:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم: السلطات اللبنانية تجري مناقشات حول بلورة موقف موحّد بشأن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية الدائمة
lebanon 24
19/10/2025 16:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
lebanon 24
19/10/2025 16:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد
lebanon 24
19/10/2025 16:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الجعفري الممتاز

الوحدة الوطنية

الشيخ أحمد

الدولة بات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24