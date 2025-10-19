Advertisement

لبنان

في عاليه.. محاولة سرقة وإطلاق نار

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:42
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّه "فجر تاريخ 19-08-2025 وفي محلة عاليه، أقدم مجهولان على محاولة الدخول إلى مبنى عائد للمدعو (م. ف.، مواليد عام 1976، فلسطيني الجنسية) بقصد السرقة. وقد تنبّه الأخير لوجودهما فصرخ نحوهما، عندها أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاهه من مسدس حربي دون أن يصيبه، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع "رابيد" لون أبيض، مجهولة باقي المواصفات".
أضاف البلاغ:" على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما. نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه بهما، ومن بينهما الرأس المدبّر، ويدعى: ح. ق. (مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني)".
وأشار البلاغ إلى أن "بتاريخ 27-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة شتورا، على متن الـ"رابيد" المستخدم في عملية السرقة، حيث جرى ضبط المركبة. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة إقدامه، بالاشتراك مع شخص آخر، على محاولة سرقة دراجة آلية من أمام المبنى المذكور في عاليه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد أن كشف صاحب الدراجة أمرهما. عندها، أقدم شريكه على إطلاق النار من مسدس حربي، وفرّا من المكان".

ختم:" أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما العمل مستمرّ لتوقيف شريكه".

