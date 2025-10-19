26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في عاليه.. محاولة سرقة وإطلاق نار
Lebanon 24
19-10-2025
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة في بلاغ، أنّه "فجر تاريخ 19-08-2025 وفي محلة عاليه، أقدم مجهولان على محاولة الدخول إلى مبنى عائد للمدعو (م. ف.، مواليد عام 1976، فلسطيني الجنسية) بقصد السرقة. وقد تنبّه الأخير لوجودهما فصرخ نحوهما، عندها أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاهه من مسدس حربي دون أن يصيبه، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع "رابيد" لون أبيض، مجهولة باقي المواصفات".
Advertisement
أضاف البلاغ:" على الفور، باشرت القطعات المختصة في
قوى الأمن الداخلي
إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما. نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت
شعبة المعلومات
من تحديد هوية المشتبه بهما، ومن بينهما الرأس المدبّر، ويدعى: ح. ق. (مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني)".
وأشار البلاغ إلى أن "بتاريخ 27-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة شتورا، على متن الـ"رابيد" المستخدم في عملية السرقة، حيث جرى ضبط المركبة. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة إقدامه، بالاشتراك مع
شخص آخر
، على محاولة سرقة دراجة آلية من أمام المبنى المذكور في عاليه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد أن كشف صاحب الدراجة أمرهما. عندها، أقدم شريكه على إطلاق النار من مسدس حربي، وفرّا من المكان".
ختم:" أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، فيما العمل مستمرّ لتوقيف شريكه".
مواضيع ذات صلة
حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب
Lebanon 24
حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب
19/10/2025 16:07:56
19/10/2025 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أي محاولة لعبور الخط الأصفر في غزة ستقابل بإطلاق نار
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أي محاولة لعبور الخط الأصفر في غزة ستقابل بإطلاق نار
19/10/2025 16:07:56
19/10/2025 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرينية طرقت بابها وحاولت قتلها.. مسنّة تنجو من محاولة سرقة!
Lebanon 24
عشرينية طرقت بابها وحاولت قتلها.. مسنّة تنجو من محاولة سرقة!
19/10/2025 16:07:56
19/10/2025 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال محاولة سرقة.. مصرع فنان شاب وهذه تفاصيل التحقيقات الأولية
Lebanon 24
خلال محاولة سرقة.. مصرع فنان شاب وهذه تفاصيل التحقيقات الأولية
19/10/2025 16:07:56
19/10/2025 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
شعبة المعلومات
شعبة العلاقات
القضاء ا
شخص آخر
فلسطين
القضاء
الاشتر
تابع
قد يعجبك أيضاً
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:45 | 2025-10-19
19/10/2025 08:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:34 | 2025-10-19
19/10/2025 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
08:14 | 2025-10-19
19/10/2025 08:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:45 | 2025-10-19
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:34 | 2025-10-19
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:30 | 2025-10-19
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:14 | 2025-10-19
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
07:52 | 2025-10-19
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
دويّ قوي سُمع في الجنوب.. هذا مصدره
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24