26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جشي: الأولوية لوقف العدوان وبناء الدولة وطرد المحتل
Lebanon 24
19-10-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام "
حزب الله
" احتفالاً تكريمياً بذكرى ارتقاء
شهداء
بلدة حداثا الجنوبية في عامهم الأول، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي، إلى جانب عوائل
الشهداء
ووجوه دينية واجتماعية وحشود من البلدة والقرى المجاورة.
Advertisement
وألقى جشي كلمة قال فيها، إن "استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
اليومية يؤكد إصرار هذا العدو على استكمال حربه على
لبنان
، ضاربًا بعرض الحائط كل ما يمتّ بصلة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وذكر جشي أن "توسيع هذه الاعتداءات لتشمل الجرافات والآليات المدنية ومجابل الباطون وخزّاناً لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي يتّسع لخمسمائة ألف ليتر من المازوت، بالإضافة إلى استهداف بعض المدنيين على الطرقات، إنما يؤكد كذب ادعاء العدو بأنه يستهدف البنى التحتية العسكرية".
وأضاف: "من الواضح أن هذا العدو
الصهيوني
يريد من خلال هذه الاعتداءات والمشهد الذي يحاول تكريسه يوميًا أن يُخضع شعبنا ويكسر إرادتنا، ويسعى من خلال ذلك لجرّ لبنان إلى مفاوضاتٍ وتطبيع، ليكون تابعًا أمنيًا وسياسيًا لمشروع
الكيان الصهيوني
في المرحلة الأولى، ثم للإطباق التام على لبنان والمنطقة تحت شعار ما يسمى بناء
إسرائيل
ضمن مشروع إسرائيل الكبرى في المرحلة الثانية، وهذا المشروع يبدأ بالضغط الأمني، ثم السياسي، فالتطبيع، وصولًا إلى الإطباق التام في سياق المساعي لإخضاع شعبنا".
وأردف: "نحن نلفت ونطالب اللبنانيين جميعًا، شركاءنا في الوطن، بأنه يجب أن تشكّل هذه الاعتداءات فرصة لتوحيد
الموقف اللبناني
، من أجل أن تكون الأولوية لوقف العدوان، فبناء الدولة الذي يتحدث عنه البعض انطلاقًا من سحب السلاح، نردّ عليه بالقول: ابنوا الدولة أولًا.. اطردوا المحتل من الأرض، ثم طالبوا بسحب السلاح، فهل تُبنى الدولة بسحب السلاح من اللبنانيين وترك العدو مسلّحًا على أرضنا؟ ليخرج العدو وسلاحه من أرض لبنان أولًا، فهكذا تُحفظ
سيادة الدولة
وهيبتها".
مواضيع ذات صلة
قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني كان هدفه وقف العدوان واستلام الدولة المسؤولية وإخراج المحتل وكلا الهدفين لم يتحقق
Lebanon 24
قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني كان هدفه وقف العدوان واستلام الدولة المسؤولية وإخراج المحتل وكلا الهدفين لم يتحقق
19/10/2025 16:08:03
19/10/2025 16:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي: على الدولة والمجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان
Lebanon 24
الاتحاد العمالي: على الدولة والمجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان
19/10/2025 16:08:03
19/10/2025 16:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتياح دوليّ لمبادرة عون التفاوضية بموازاة ضغط لوقف العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
ارتياح دوليّ لمبادرة عون التفاوضية بموازاة ضغط لوقف العدوان الإسرائيلي
19/10/2025 16:08:03
19/10/2025 16:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر مقربة من حماس لسكاي نيوز عربية: الأولوية الآن لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي
Lebanon 24
مصادر مقربة من حماس لسكاي نيوز عربية: الأولوية الآن لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي
19/10/2025 16:08:03
19/10/2025 16:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مؤسسة مياه لبنان
الكيان الصهيوني
الموقف اللبناني
سيادة الدولة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:45 | 2025-10-19
19/10/2025 08:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:34 | 2025-10-19
19/10/2025 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
08:14 | 2025-10-19
19/10/2025 08:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:45 | 2025-10-19
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:34 | 2025-10-19
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:30 | 2025-10-19
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:14 | 2025-10-19
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
07:52 | 2025-10-19
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
دويّ قوي سُمع في الجنوب.. هذا مصدره
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24