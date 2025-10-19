جشي: الأولوية لوقف العدوان وبناء الدولة وطرد المحتل

أقام " " احتفالاً تكريمياً بذكرى ارتقاء بلدة حداثا الجنوبية في عامهم الأول، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي، إلى جانب عوائل ووجوه دينية واجتماعية وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

وألقى جشي كلمة قال فيها، إن "استمرار الاعتداءات اليومية يؤكد إصرار هذا العدو على استكمال حربه على ، ضاربًا بعرض الحائط كل ما يمتّ بصلة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وذكر جشي أن "توسيع هذه الاعتداءات لتشمل الجرافات والآليات المدنية ومجابل الباطون وخزّاناً لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي يتّسع لخمسمائة ألف ليتر من المازوت، بالإضافة إلى استهداف بعض المدنيين على الطرقات، إنما يؤكد كذب ادعاء العدو بأنه يستهدف البنى التحتية العسكرية".





وأضاف: "من الواضح أن هذا العدو يريد من خلال هذه الاعتداءات والمشهد الذي يحاول تكريسه يوميًا أن يُخضع شعبنا ويكسر إرادتنا، ويسعى من خلال ذلك لجرّ لبنان إلى مفاوضاتٍ وتطبيع، ليكون تابعًا أمنيًا وسياسيًا لمشروع في المرحلة الأولى، ثم للإطباق التام على لبنان والمنطقة تحت شعار ما يسمى بناء ضمن مشروع إسرائيل الكبرى في المرحلة الثانية، وهذا المشروع يبدأ بالضغط الأمني، ثم السياسي، فالتطبيع، وصولًا إلى الإطباق التام في سياق المساعي لإخضاع شعبنا".