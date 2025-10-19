Advertisement

جشي: الأولوية لوقف العدوان وبناء الدولة وطرد المحتل

19-10-2025 | 04:50
أقام "حزب الله" احتفالاً تكريمياً بذكرى ارتقاء شهداء بلدة حداثا الجنوبية في عامهم الأول، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي، إلى جانب عوائل الشهداء ووجوه دينية واجتماعية وحشود من البلدة والقرى المجاورة.
وألقى جشي كلمة قال فيها، إن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية يؤكد إصرار هذا العدو على استكمال حربه على لبنان، ضاربًا بعرض الحائط كل ما يمتّ بصلة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
 
 
وذكر جشي أن "توسيع هذه الاعتداءات لتشمل الجرافات والآليات المدنية ومجابل الباطون وخزّاناً لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي يتّسع لخمسمائة ألف ليتر من المازوت، بالإضافة إلى استهداف بعض المدنيين على الطرقات، إنما يؤكد كذب ادعاء العدو بأنه يستهدف البنى التحتية العسكرية".


وأضاف: "من الواضح أن هذا العدو الصهيوني يريد من خلال هذه الاعتداءات والمشهد الذي يحاول تكريسه يوميًا أن يُخضع شعبنا ويكسر إرادتنا، ويسعى من خلال ذلك لجرّ لبنان إلى مفاوضاتٍ وتطبيع، ليكون تابعًا أمنيًا وسياسيًا لمشروع الكيان الصهيوني في المرحلة الأولى، ثم للإطباق التام على لبنان والمنطقة تحت شعار ما يسمى بناء إسرائيل ضمن مشروع إسرائيل الكبرى في المرحلة الثانية، وهذا المشروع يبدأ بالضغط الأمني، ثم السياسي، فالتطبيع، وصولًا إلى الإطباق التام في سياق المساعي لإخضاع شعبنا".
 
 
وأردف: "نحن نلفت ونطالب اللبنانيين جميعًا، شركاءنا في الوطن، بأنه يجب أن تشكّل هذه الاعتداءات فرصة لتوحيد الموقف اللبناني، من أجل أن تكون الأولوية لوقف العدوان، فبناء الدولة الذي يتحدث عنه البعض انطلاقًا من سحب السلاح، نردّ عليه بالقول: ابنوا الدولة أولًا.. اطردوا المحتل من الأرض، ثم طالبوا بسحب السلاح، فهل تُبنى الدولة بسحب السلاح من اللبنانيين وترك العدو مسلّحًا على أرضنا؟ ليخرج العدو وسلاحه من أرض لبنان أولًا، فهكذا تُحفظ سيادة الدولة وهيبتها".
 
