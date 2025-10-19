باسيل في بلجيكا لليوم الثاني: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين

شارك رئيس " " النائب ، في اليوم الثاني من زيارته إلى بلجيكا، في اللقاء لهيئات ، حيث اطّلع على واقع عمل التيار في القارة الأوروبية، وحث أبناء الجالية هناك على المشاركة في العملية المزمع إجراؤها في أيار المقبل.

واعتبر أن "حق التصويت وحق الترشح هما حقان مكتسبان للمنتشرين بموجب القانون الحالي، إضافةً إلى حقوق أخرى يجب العمل على تحصينها أو السعي لاكتسابها". وشرح "أهمية تخصيص نواب للانتشار يتولّون تشريع القوانين التي تُعنى بشؤون المنتشرين، ويتابعون همومهم وهواجسهم، ومنها على سبيل المثال موضوع غلاء بطاقات السفر من وإلى ".





وكان اللقاء الجامع مناسبة لإطلاق "مجلس "، وهو هيئة تُعنى بالتواصل السياسي مع مراكز القرار في كل دولة من دول أوروبا، من سياسيين وبرلمانيين وصحافيين وجمعيات. وسيكون دور هذا المجلس إيصال أفكار إلى هذه المرجعيات، بغية توضيح الصور الخاطئة التي قد تصل إليها، وتأمين الدعم اللازم للدفاع عن لبنان في هذه الدول الأوروبية.

