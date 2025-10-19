عز الدين: الترويج بأن السلام مع العدو سيأتي على لبنان بالمنّ والسلوى معاكسٌ للواقع

أقام " " احتفالاً تكريمياً لشهداء بلدتي معروب وشبعا في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، إلى جانب عوائل ، وعلماء دين، وفاعليات، وشخصيات، وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

وألقى عز الدين كلمةً قدّم فيها التحايا لأرواح الشهداء "الذين ساهموا في حماية ومنع احتلاله مجددًا"، مشيراً إلى أن "هذه ومنذ بدايتها في العام 1982، وعلى مدى ثمانية عشر عامًا، تمكنت أن تُنزل في هذا العدو ضرباتٍ موجعة، وتُبلي بلاءً حسنًا، وقد عبّرت في جهادها وتصديها للعدو عن إيمانها العميق وانتمائها الصادق وعنفوانها الوطني، دون أن تملّ أو تكلّ، ودون أن تتعب، حتى تمكنت من الانتصار عليه وتحرير تراب هذا الوطن من رجس العدو الصهيوني، لتُعبّر عن مدى التزامها بعزّة وكرامة هذا الوطن".



وقال: "إن المقاومة أنجزت التحرير عام ألفين، وبعد التحرير تمكنت من ردع هذا العدو بشكلٍ كامل، حتى باتت هي التي تفرض عليه المعادلات، فلم يجرؤ على الاعتداء. أما اليوم، فقد اختلفت الآية، ونرى ما يجري من اعتداءات واغتيالات للمدنيين، وآخرها استشهاد أحد المواطنين بين بلدتي دير كيفا وكفر دونين، وهو لا علاقة له لا بالأمن ولا بالعسكر، بل كان ينتقل من بيته إلى عمله ومن عمله إلى بيته، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على عجز العدو عن الاستهداف العسكري، وأن بنك الأهداف، وبعد أن استنفذه، بات عاجزًا عن الوصول إلى قيادات المقاومة التي يريد النيل منها".

وأضاف: "لقد صنعت المقاومة معادلاتٍ واقعية أثمرت استقرارًا وازدهارًا في لبنان، فبفضلها تم بناء الدولة والبنى التحتية وإعمار الأسواق، وكان ذلك في عزّ القتال الذي أربك العدو الصهيوني ومنعه من التمادي أكثر. وما يُروّج له العدو الصهيوني في محاولةٍ لتضليل الرأي العام وإيهام الناس بأن السلام سيأتي على لبنان بالمنّ والسلوى، معاكسٌ للواقع.. إذا أردنا أن نقرأ التاريخ ونعود إلى الوراء في الزمن قليلاً إلى أوائل التسعينات، أو حتى إلى ما قبلها وتحديدًا إلى الوقت الذي وقّعت فيه مصر اتفاقية السلام مع العدو ، فنجد أن وضع مصر لم يتحسّن، فلم تتحقق فيها نهضة اقتصادية حقيقية، ولا دولة متماسكة، بل تعطّلت دورتها كدولة عربية أساسية، والأمر نفسه بالنسبة للأردن التي وقّعت اتفاقية وادي عربة، إذ تضاعفت ديونها، أما الشعب الفلسطيني فلم يحقق شيئًا من اتفاقية أوسلو، ولم يحصل على دولة إلى اليوم، وجرى تقسيم وصارت اليوم مليئة بالمستوطنات، وبات الفلسطيني محاصرًا بين جدرانها. وبالتالي، نقول لهؤلاء إن منطق فرض السلام بالقوة، رغم ما يُرفع من شعاراتٍ عن السلام، إنما هو منطقٌ يؤدي إلى الاستسلام، لأن من يريد أن يفرض السلام بالقوة لا يصنع سلامًا، فالسّلام يحتاج إلى عدالة، ومع فقدان العدالة والإنصاف في الحقوق والواجبات لا يمكن أن يتحقق السلام".





شبعا





وشارك عز الدين أيضًا في الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة شبعا، والذي أقيم بمشاركة عوائل وعلماء دين وحشد من الفاعليات والشخصيات والأهالي، فألقى كلمة حزب الله التي لفت فيها إلى أن ثمة أدواتٍ إعلاميةٍ وسياسيةٍ في بلدنا تعمل لصنع رأيٍ عامٍ ظاهريٍّ، من أجل أن يذهب لبنان إلى التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، أو يوقّع معاهدة سلام أو يطبّع العلاقات معه، وأننا بتنا نرى في واقعنا أو عبر الشاشات والإذاعات والصحف والخطابات، مناخًا جديدًا يحاول البعض الترويج له نتيجةً لما جرى، ولاستمرار الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة.





وقال عز الدين: "بتنا نرى هذا في وسائلنا الإعلامية الرسمية وسائر القنوات الخاصة، وهذا نضعه برسم وزير الإعلام، إذ صار بعض النواب والسياسيين يدعون إلى مفاوضات مباشرة مع العدو، في الوقت الذي لا يزال فيه هذا العدو عدوًا بحسب عقيدة جيشنا الوطني، ولا يمكن أن تُقام معه علاقات سياسية أو ما شابه، وبدأنا نسمع عن نغمة السلام والتطبيع والمفاوضات المباشرة السياسية، وهي عناوين ظاهرها سلام وباطنها استسلام".