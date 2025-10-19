Advertisement

لبنان

الحريري في ذكرى اللواء الحسن: غيابه كبير

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:13
كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على منصة "أكس" في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن قائلاً: "غيابه كبير، لكن حضوره أكبر في قلوبٍ وذاكرة لن تنساه رفيقاً للرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، ورجل دولة دافع عن الحق والعدالة، ودفع حياته ثمناً لإيمانه بلبنان الدولة والمؤسسات. اللواء الشهيد وسام الحسن باقٍ في الذاكرة والوجدان، مثالاً للبطولة والشجاعة والوفاء، ووساماً على صدر الوطن إلى يوم الدين. رحمه الله والمؤهل اول الشهيد أحمد صهيوني وكل شهداء الدفاع عن لبنان الدولة والعدالة".
