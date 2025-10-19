الحريري في ذكرى اللواء الحسن: غيابه كبير

كتب لـ" " أحمد منصة "أكس" في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن قائلاً: "غيابه كبير، لكن حضوره أكبر في قلوبٍ وذاكرة لن تنساه رفيقاً للرئيس والرئيس ، ورجل دولة دافع عن الحق والعدالة، ودفع حياته ثمناً لإيمانه بلبنان الدولة والمؤسسات. اللواء الشهيد وسام الحسن باقٍ في الذاكرة والوجدان، مثالاً للبطولة والشجاعة والوفاء، ووساماً على صدر الوطن إلى يوم الدين. رحمه الله والمؤهل اول الشهيد أحمد صهيوني وكل الدفاع عن الدولة والعدالة".

Advertisement