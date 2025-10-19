Advertisement

لبنان

عيسى الخوري: مياه تنورين عوقبت ظلماً.. والتشهير مرفوض

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1431318-638964749755796366.jpg
Doc-P-1431318-638964749755796366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب"، مشدداً على ضرورة معالجة مسألة المراقبة وسلامة الغذاء والصحة العامة التي تُدار اليوم بطريقة مشرذمة بين وزارات عدة، داعياً إلى تنسيق فعّال وتكاملي بينها، ومتابعة الملف مع وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين.
Advertisement

وأوضح الخوري خلال زيارته إلى معمل مياه تنورين، برفقة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، ومدير عام وزارة الصناعة بالإنابة المهندس مروان جوهر وعدد من الصناعيين، أنّ "موضوع مياه تنورين أخذ حيّزاً أكبر من حجمه، وتعاطينا معه بطريقة علمية وتقنية، إذ كلّفنا معهد البحوث الصناعية أخذ أكثر من ثلاثين عيّنة جاءت نتائجها مطابقة تماماً للمعايير والمواصفات".

وأضاف: "ما حصل هو زوبعة في قنينة. لقد ظُلمت تنورين، وتمت إعادة الأمور إلى نصابها، لكن ما يثير الاستغراب هو الهجمات الشرسة على مؤسسات رائدة بحجج التشهير أو المنافسة أو الابتزاز، وهذه الأساليب يعاقب عليها القانون، وسيُعاقب كل مخالف".

ولفت إلى أن "القطاع الصناعي حيوي ويجب حمايته لأنه ركيزة الأمن الاقتصادي، كما يجب تنظيم سلامة الغذاء والصحة العامة لأن طريقة المراقبة حالياً غير موحدة". وتابع قائلاً: "حصل خطأ تقني في تعاطي وزارة الصحة مع الملف، وأنا أقدّر مهنية الدكتور ناصر الدين وحرصه على الصحة العامة، وأتمنى عليه فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية حصول المعالجة، لأن تنورين عوقبت من دون سبب، وهذا يسيء إلى سمعة لبنان ومؤسساته، خصوصاً في الأسواق الخارجية".

وختم الوزير جولته بشربه من مياه تنورين أمام الحضور، في إشارة رمزية إلى ثقته بسلامة المنتج.

من جهته، قال رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني إنّ "ما عبّر عنه الوزير هو رأينا كصناعيين. لكن نسأل: ما الرسالة التي توجهها الدولة للشركات الشرعية؟ وهل تعزز ثقة المستثمرين؟ في وقت تعمل شركات مخالفة خارج الرقابة والمحاسبة. إنّ ما حصل مع تنورين غير مقبول، والابتزاز ضد المصانع مرفوض تماماً".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تنورين... التدقيق قبل التشهير
lebanon 24
19/10/2025 16:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: نعلن إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج وتعبئة المياه
lebanon 24
19/10/2025 16:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عن مسألة مياه تنورين.. ماذا قال وزير الصناعة؟
lebanon 24
19/10/2025 16:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
lebanon 24
19/10/2025 16:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الصناعة

وزير الصناعة

وزارة الصحة

وزير الصحة

من جهته

الخوري

تنورين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24