لبنان

قبيسي: رغم الاعتداءات ستبقى عزيمة البناء في الجنوب

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:55
افتتح في بلدة الغازية الجنوبية مركز "ارثنا"، برعاية عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، في حضور رئيس المجلس البلدي حسن غدار وعدد من اعضاء المجلس البلدي ، وممثلين عن حركة "أمل" و"حزب الله" وفاعليات بلدية واختيارية زراعية و حشد من ابناء البلدة و المهتمين .
بدأ الاحتفال بقص شريط الافتتاح ثم جولة على أقسام المتجر، وختاما كلمة لقبيسي اعتبر فيها أن "افتتاح مؤسسة جديدة في الوقت التي تستهدف فيه اسرائيل المؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية هي خطوة جريئة من أصحاب هذه المؤسسات في هذا الوقت وتعبر عن تمسك ابناء الجنوب بارادة الحياة والنهوض".

وختم: "ان الجنوب سيبقى ينتج وينبض حياة وصمودا مهما تكررت الاعتداءات علينا وستبقى عزيمة البناء مستمدة من دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الوطن وهذه الارض".

 
