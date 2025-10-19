فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)

Advertisement

وتبيّن أن الجثتين تعودان لكل من المدعوَّين "ن. أ." (مواليد 1981) و"ر. م." (مواليد 1993)، واللذين كانا مفقودين منذ نحو خمسة أيام.كما تبيّن أن الشابين تعرّضا لحادث سير، بعدما انزلقت السيارة التي كانا يستقلّانها من نوع "جيب" وسقطت في الوادي، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، دون أن يُكتشف مكان الحادث إلا صباح اليوم.وقد حضرت إلى الموقع ، وبدأت التحقيقات لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث، كما تم نقل الجثتين لاحقاً إلى إحدى مستشفيات المنطقة تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.