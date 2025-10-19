Advertisement

لبنان

فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:38
عُثر صباح اليوم على جثتين لشابين من الجنسية السورية داخل وادي قنوبين في قضاء بشري، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتبيّن أن الجثتين تعودان لكل من المدعوَّين "ن. أ." (مواليد 1981) و"ر. م." (مواليد 1993)، واللذين كانا مفقودين منذ نحو خمسة أيام.

كما تبيّن أن الشابين تعرّضا لحادث سير، بعدما انزلقت السيارة التي كانا يستقلّانها من نوع "جيب" وسقطت في الوادي، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، دون أن يُكتشف مكان الحادث إلا صباح اليوم.

وقد حضرت إلى الموقع الأجهزة الأمنية، وبدأت التحقيقات لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث، كما تم نقل الجثتين لاحقاً إلى إحدى مستشفيات المنطقة تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.































































جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24