Advertisement

لبنان

في بيان... "القوات" تنفي صحة هذه الأخبار

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1431348-638964809918294472.jpg
Doc-P-1431348-638964809918294472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "تنشر بعض وسائل الإعلام أخبارًا تتعلّق بترشيحات نيابية وتغييرات تزعم أن حزب "القوات اللبنانية" يعتزم اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة".
Advertisement

تابع البيان: "يهمّ الدائرة الإعلامية التأكيد أنّ لا صحّة لكل ما يُنشر في هذا الإطار، إذ يندرج ضمن "الموسم الانتخابي" لبعض وسائل الإعلام". 

ختم البيان: "وإذ تأمل "القوات اللبنانية" من هذه الوسائل الحفاظ على صدقيّتها المهنية، تدعوها إلى تجنّب تداول أخبار غير دقيقة، مؤكّدةً أنّ الحزب، متى اتّخذ قراراته النهائية، لن يتأخّر في إعلان ترشيحاته للرأي العام". 
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر
lebanon 24
19/10/2025 16:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في طالبان: لا صحة للتقارير أننا نفينا قطع الإنترنت
lebanon 24
19/10/2025 16:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"AUT" تنفي شائعات عدم الترخيص
lebanon 24
19/10/2025 16:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع البولندية تنفي إرسال قوات إلى أوكرانيا
lebanon 24
19/10/2025 16:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

وسائل الإعلام

دائرة الإعلام

اللبنانية

لبنان

أخبار

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-19
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24