لبنان

هلع وإخلاء مبنى... هذا ما يجري في بلدة جنوبية (صورة)

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:36


يعيش سكان سنتر بيدر في بلدة جوياجنوب لبنان، حالة من الهلع عقب تلقيهم رسالة تطالبهم بإخلاء منازلهم فورًا، حيث تم إخلاء المبنى احترازيًا، بينما تعمل الأجهزة المعنية والمختصة على التحقق من مصدر الرسالة وصحتها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
