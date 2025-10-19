هلع وإخلاء مبنى... هذا ما يجري في بلدة جنوبية (صورة)

Advertisement

يعيش سكان سنتر في بلدة – ، حالة من الهلع عقب تلقيهم رسالة تطالبهم بإخلاء منازلهم فورًا، حيث تم إخلاء المبنى احترازيًا، بينما تعمل الأجهزة المعنية والمختصة على التحقق من مصدر الرسالة وصحتها، بحسب ما أفادت مندوبة " ".