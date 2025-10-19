Advertisement

لبنان

دويّ قوي سُمع في الجنوب.. هذا مصدره

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1431363-638964830258302344.jpeg
Doc-P-1431363-638964830258302344.jpeg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن أن الدويّ الذي سُمع في جنوب لبنان ناجم عن قيام الجيش بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان داخل حقل القليعة ــ قضاء مرجعيون
جنوب لبنان

لبنان 24

مرجعيون

القليعة

لبنان

دوان

