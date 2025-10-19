اليونيفيل والجيش.. وأنشطة مشتركة في الشواكير

Advertisement

أقامت قوات اليونيفيل أنشطة تدريبية بالتنسيق مع ، وكانت قد أقيمت هذه الأنشطة في الفترة الممتدة من 29 أيلول 2025 حتى 3 تشرين الأول 2025 في مركز تدريب الجيش اللبناني في ، بهدف تعزيز التعاون والقدرات والكفاءة بين قوات الجيش اللبناني واليونيفيل.وفي بيان لها، شرحت اليونيفيل، أن الأنشطة تضمنت تنفيذ تدريبات مع عناصر من الجيش تركزت على الإسعافات الأولية الأساسية والرعاية الطبية في الميدان. خصصت الكتيبة (ITALBATT) أفراداً وموارد لدعم التدريب مع الجيش اللبناني، مؤلفة من 8 جنود بينهم مسعف ميداني متخصص وعضو من الطاقم الطبي، لضمان تنفيذ التدريب بشكل آمن وفعّال وفق معايير اليونيفيل.نسّقت جميع الوحدات المشاركة مع الجيش ونظرائهم لتعزيز القدرة على العمل المشترك، وتحقيق فهم متبادل، ورفع الجاهزية العملياتية. وتم التأكيد على أهمية التدريب على الإسعافات الأولية للحد من المخاطر المرتبطة بالبيئة العملياتية.شملت الأنشطة التدريبية تقييماً لقدرة الوحدات المشاركة على التعامل مع حالات “الإصابة تحت النار”، وتقنيات الإخلاء ونقل الجرحى، والتنسيق واتخاذ القرار، إضافة إلى علاج الحروق (التشخيص، الاستجابة الأولى، والاستقرار)، وتنفيذ سيناريوهات عملية بمحاكاة إصابات، والتدريب على أساسيات تأمين مجرى الهواء، والوقاية من الصدمة، واستخدام وسائل إخلاء الجرحى.وفي ختام التدريب، الذي تضمن تمريناً نهائياً لمحاكاة حادث جماعي متعدد الإصابات، سلّم الإيطالية، العقيد دافيد ماريني، شهادات التدريب لعناصر الجيش المشاركين.