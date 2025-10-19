Advertisement

لبنان

من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن

Lebanon 24
19-10-2025 | 11:10
Doc-P-1431417-638964955462286978.jpg
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
في إطار متابعتها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال وكالة بيع مزورة صادرة عن أحد كتّاب العدل في بيروت محلة الحمرا من قبل اللبناني (ص.ط.)بهدف الاستيلاء على عقار في جونيه تعود ملكيته لمغترب خارج البلاد وتُقدّر قيمته بنحو 500 ألف دولار أميركي، قامت مديرية بيروت الإقليميةمكتب بيروت الثانية، وبالتنسيق مع مديرية الشمال الإقليمية، بتوقيف اللبنانيَّين (ص. ط.) و(ز. ف.) لتورّطهما في عمليّة التزوير والاحتيال.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما، وتبيّن أن أحدهما مطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرم احتيال وتزوير صادرة منذ عام 2022.

وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
