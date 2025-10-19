من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:في إطار متابعتها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال وكالة بيع مزورة صادرة عن أحد كتّاب العدل في محلة من قبل اللبناني (ص.ط.)بهدف الاستيلاء على عقار في تعود ملكيته لمغترب خارج البلاد وتُقدّر قيمته بنحو 500 ألف دولار أميركي، قامت – الثانية، وبالتنسيق مع الإقليمية، بتوقيف اللبنانيَّين (ص. ط.) و(ز. ف.) لتورّطهما في عمليّة التزوير والاحتيال.وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما، وتبيّن أن أحدهما مطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرم احتيال وتزوير صادرة منذ عام 2022.وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة المختص.