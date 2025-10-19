24
لبنان
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
Lebanon 24
19-10-2025
|
13:04
A-
A+
أعلن المهندس طارق مزرعاني، منسق تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية في بيان اليوم، أنه زار
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وسلمه لائحة بمطالب واقتراحات التجمع، الذي يضم ممثلين عن معظم القرى الحدودية من الناقورة إلى
شبعا
. وتضمنت اللائحة أبرز المطالب، ومنها: المباشرة برفع الأنقاض وإطلاق ورشة إعمار، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للأهالي
النازحين
والعائدين.
وأشار البيان إلى أن
الرئيس بري
جدد موقفه الثابت، مؤكداً أن الرسالة
الإسرائيلية
وصلت منذ الغارة التي استهدفت تجمعاً كبيراً للآليات والجرافات في المصيلح. كما استنكر الرئيس ما تعرض له مزرعاني من تهديدات، ورفض أي اعتداء على العاملين في ملف الإعمار أو على الأهالي الآمنين في الجنوب، مضيفاً بسؤال استنكاري: "هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقاً لاتفاق وقف النار؟".
من جهته
، أعرب مزرعاني عن شكره للرئيس
بري على
تضامنه وتعاطفه وعمله الدؤوب من أجل حماية الجنوب والجنوبيين وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الرئيس تعهد بمتابعة موضوع التهديدات، وكذلك دراسة المطالب المشروعة لأهالي القرى الحدودية.
