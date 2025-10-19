طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية

Advertisement

أعلن المهندس طارق مزرعاني، منسق تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية في بيان اليوم، أنه زار وسلمه لائحة بمطالب واقتراحات التجمع، الذي يضم ممثلين عن معظم القرى الحدودية من الناقورة إلى . وتضمنت اللائحة أبرز المطالب، ومنها: المباشرة برفع الأنقاض وإطلاق ورشة إعمار، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للأهالي والعائدين.وأشار البيان إلى أن جدد موقفه الثابت، مؤكداً أن الرسالة وصلت منذ الغارة التي استهدفت تجمعاً كبيراً للآليات والجرافات في المصيلح. كما استنكر الرئيس ما تعرض له مزرعاني من تهديدات، ورفض أي اعتداء على العاملين في ملف الإعمار أو على الأهالي الآمنين في الجنوب، مضيفاً بسؤال استنكاري: "هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقاً لاتفاق وقف النار؟".، أعرب مزرعاني عن شكره للرئيس تضامنه وتعاطفه وعمله الدؤوب من أجل حماية الجنوب والجنوبيين وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الرئيس تعهد بمتابعة موضوع التهديدات، وكذلك دراسة المطالب المشروعة لأهالي القرى الحدودية.