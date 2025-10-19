Advertisement

لبنان

مخاتير صيدا يزورون قيادات الأمن في الجنوب

Lebanon 24
19-10-2025 | 15:35
زار وفد من رابطة مخاتير مدينة صيدا، برئاسة المختار أسامة البني، قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الجنوب، حيث التقى المدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة، العميد الركن منير ضاهر، في مكتبه بسرايا صيدا الحكومية، مهنئين إياه على تولي مهامه الجديدة ومتمنين له التوفيق والنجاح. ونقل الوفد تحيات مخاتير المدينة وأهلها، معربين عن تقديرهم لجهود عناصر وضباط الفرع في المداهمات التي تعزز الأمن في المدينة.
كما التقى الوفد رئيس شعبة الأمن القومي في معلومات الأمن العام بالجنوب، العقيد حيدر قبيسي، حيث تم بحث الأوضاع الأمنية في صيدا ومحيطها، وهنأه الوفد بتوليه مهامه الجديدة متمنين له دوام النجاح في مسؤولياته.
