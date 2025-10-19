24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخاتير صيدا يزورون قيادات الأمن في الجنوب
Lebanon 24
19-10-2025
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من
رابطة مخاتير
مدينة
صيدا
، برئاسة المختار أسامة البني، قيادات
الأجهزة الأمنية
في
محافظة الجنوب
، حيث التقى
المدير الإقليمي
لجهاز
أمن الدولة
، العميد الركن منير
ضاهر
، في مكتبه بسرايا صيدا الحكومية، مهنئين إياه على تولي مهامه الجديدة ومتمنين له التوفيق والنجاح. ونقل الوفد تحيات مخاتير المدينة وأهلها، معربين عن تقديرهم لجهود عناصر وضباط الفرع في المداهمات التي تعزز الأمن في المدينة.
Advertisement
كما التقى الوفد رئيس
شعبة الأمن القومي
في معلومات
الأمن العام
بالجنوب، العقيد
حيدر
قبيسي
، حيث تم بحث الأوضاع الأمنية في صيدا ومحيطها، وهنأه الوفد بتوليه مهامه الجديدة متمنين له دوام النجاح في مسؤولياته.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" استقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا
Lebanon 24
"حزب الله" استقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا
20/10/2025 00:50:38
20/10/2025 00:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
20/10/2025 00:50:38
20/10/2025 00:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية مستجدات الأحداث في المنطقة وجهود حفظ الأمن
Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية مستجدات الأحداث في المنطقة وجهود حفظ الأمن
20/10/2025 00:50:38
20/10/2025 00:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
Lebanon 24
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
20/10/2025 00:50:38
20/10/2025 00:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة الأمن القومي
الأجهزة الأمنية
المدير الإقليمي
جهاز أمن الدولة
محافظة الجنوب
رابطة مخاتير
الأمن القومي
الأمن العام
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يحصد ثلاث ميداليات دولية في معرض الاختراعات بكرواتيا
Lebanon 24
لبنان يحصد ثلاث ميداليات دولية في معرض الاختراعات بكرواتيا
16:58 | 2025-10-19
19/10/2025 04:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-10-19
19/10/2025 04:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. هذا ما ضبطته مديرية الجمارك
Lebanon 24
في طرابلس.. هذا ما ضبطته مديرية الجمارك
15:13 | 2025-10-19
19/10/2025 03:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2025-10-19
لبنان يحصد ثلاث ميداليات دولية في معرض الاختراعات بكرواتيا
16:55 | 2025-10-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:00 | 2025-10-19
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
15:13 | 2025-10-19
في طرابلس.. هذا ما ضبطته مديرية الجمارك
15:00 | 2025-10-19
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
14:47 | 2025-10-19
الحاج حسن: الانتخابات النيابية ستُجرى وفق القانون النافذ
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 00:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 00:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 00:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24