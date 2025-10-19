مخاتير صيدا يزورون قيادات الأمن في الجنوب

Advertisement

زار وفد من مدينة ، برئاسة المختار أسامة البني، قيادات في ، حيث التقى لجهاز ، العميد الركن منير ، في مكتبه بسرايا صيدا الحكومية، مهنئين إياه على تولي مهامه الجديدة ومتمنين له التوفيق والنجاح. ونقل الوفد تحيات مخاتير المدينة وأهلها، معربين عن تقديرهم لجهود عناصر وضباط الفرع في المداهمات التي تعزز الأمن في المدينة.كما التقى الوفد رئيس في معلومات بالجنوب، العقيد ، حيث تم بحث الأوضاع الأمنية في صيدا ومحيطها، وهنأه الوفد بتوليه مهامه الجديدة متمنين له دوام النجاح في مسؤولياته.