لبنان

تعيينات ادارية مرتقبة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع وانتخاب اللجان النيابية غدا

Lebanon 24
19-10-2025 | 22:11
يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل، على أن يوضع جدول أعمالها يوم الاثنين، ومن المنتظر أن يتضمن بعض التعيينات الإدارية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" ان انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل امر محسوم ولفتت الى ان بعض الوزراء سيسأل عن المواقف التي صدرت بالنسبة الى موضوع التفاوض وعدم بقاء لبنان خارج مسار تسويات الأزمات وبالتالي قد تتم مناقشة الموضوع اذا كان المجال متاحا في هذا السياق.
واشارت الى ان موضوع التفاوض هو من ابرز البنود التي ستبحث في لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب في لقائهما المرتقب اليوم في القصر الجمهوري.
الى ذلك رأت ان ما قاله الرئيس عون امام وفد صحافي اقتصادي عن هذا التفاوض لا يزال محور استفسارات بالنسبة الى الشكل الذي سيعتمد والطريقة التي ستحدد.
ونفت مصادر رسمية لـ«الديار» أن يكون قد حُسم موعد الجلسة، لافتة الى أن «جرى التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة خلال لقائهما الأخير ،على عقد جلسة هذا الاسبوع، من دون تحديد موعدها وجدول أعمالها». 
وفيما من المرتقب أن يلحظ هذا الجدول تعيينات في وزارة الطاقة، واطلاع الوزراء الذي شاركوا في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، مجلس الوزراء على الأجواء التي عادوا بها، يدفع عدد من الوزراء لطرح ملف التفاوض مع «اسرائيل» على الطاولة. علما أن رئيس الجمهورية لا يبدو متحمسا راهنا لذلك، ويفضل بلورة تفاهم على الموضوع قبل طرحه بعشوائية، قد تؤدي لنزاع داخل مجلس الوزراء نحن راهنا بغنى عنه. 
على الصعيد الانتخابي، انشغلت القوى السياسية في التحضير للانتخابات النيابية والسعي لتحقيق اقتراع المغتربين، حيث افيد ان وفودا من النواب الـ 62 الذين قدموا اقتراح قانون يسمح بتصويت المغتربين للنواب الـ 128 سيجولون على رئيسي الجمهورية والحكومة لمعالجة المسألة عبر مشروع حكومي قدمه وزير الخارجية يوسف رجي، بعد رفض الرئيس نبيه بري اداراج الاقتراح على جدول اعمال جلسة تشريعية. ونقل عن بري ان لاتعديل لقانون الانتخاب وان الانتخابات جارية في موعدها في ايار المقبل.
ويعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء جلسة عامة لانتخاب اللجان النيابية في بداية العقد العادي الثاني للمجلس في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول .
وقالت مصادر نيابية ان هذه الجلسة مخصصة لانتخاب اعضاء اللجان النيابية، ثم يترأس رئيس المجلس اجتماعات لكي ينتخب الاعضاء الرئيس والمقرر لكل لجنة .
واضافت المصادر ان الاجواء تشير الى ان القديم سيبقى على قدمه، ولن تحصل تعديلات تذكر في اعضاء اللجان او الرؤساء والمقررين كما جرى في السنوات السابقة، وان الاقتراب من نهاية ولاية المجلس الحالي تعزز هذا الواقع والاتجاه .
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24