سارق في قبضة القوى الامنية.. هكذا تم توقيفه

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 25-9-2025، ادّعت إحدى المواطنات أنّ مجهولًا دخل إلى منزلها الكائن في بلدة عانوت – الشّوف، بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله محتويات ثلاث خزنات وهي عبارة عن أونصات وليرات ومصاغ من الذّهب ومبلغ 20 ألف دولارٍ أميركي، وقدّرت قيمة المسروقات بـ 250000 ألف دولارٍ أميركيعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعىع. ع. (مواليد عام 1968، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقةفي اليوم التّالي، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في البلدة المذكورة، وضبطت المصاغ واللّيرات والأونصات الذّهبيّة المسروقة ومبلغ 19500 دولار أميركي وبندقية صيدبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليّة السّرقة عبر التّسلّق والدخول من نافذة المنزل التي كانت مفتوحة، وأنّه قام بخلع الخزنات الثّلاث مستخدماً الأدوات اللّازمة، وأنّه خبّأ المسروقات داخل كيس في منزله، بعد أن أنفق منها مبلغًا قليلًا من المالأعيدت المسروقات المضبوطة إلى المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص