لبنان

​إقفال محلات في طرابلس بالشمع الأحمر... إليكم السبب

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:20
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مكتب معلومات الأمن العام في الشمال قامت بإقفال محل لبيع العطور بالشمع الأحمر في منطقة شارع عزمي - طرابلس، يديره شخص سوريّ.
كما أقفلت الدوريّة "غاليري" ومحل "وان دولار" بالشمع الأحمر، يديرهما سوريون.
 
 
 
 
