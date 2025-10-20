بشأن هانيبال القذافي... ماذا طلب فريق دفاعه اليوم؟

أفادت معلومات الـأم تي في" أن فريق الدفاع عن سيتقدّم غدا بطلب لخفض الكفالة والتي حُددت بـ11 مليون دولار.

وقد أوضحت منسّقة فريق الدفاع عن إناس الحراق أن القذافي يعتبر أن الإمام لا يُقدّر بثمن كما أن قضيّته لا تُقدّر بثمن.

وفي السياق عينه، أفادت معلومات صحفية أن الوكيل القانوني لعائلة الشيخ المحامي ناجي تقدم باعتراض على إخلاء سبيل القذافي طالباً زيادة قيمة الكفالة لناحية الحضور والمتابعة نظراً لحجم القضية.