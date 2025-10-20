Advertisement

لبنان

بشأن هانيبال القذافي... ماذا طلب فريق دفاعه اليوم؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:21
أفادت معلومات الـأم تي في" أن فريق الدفاع عن هنيبال القذافي سيتقدّم غدا بطلب لخفض الكفالة والتي حُددت بـ11 مليون دولار.
وقد أوضحت منسّقة فريق الدفاع عن القذافي إناس الحراق أن القذافي يعتبر أن الإمام لا يُقدّر بثمن كما أن قضيّته لا تُقدّر بثمن. 
 
وفي السياق عينه، أفادت معلومات صحفية أن الوكيل القانوني لعائلة الشيخ محمد يعقوب المحامي ناجي أيوب تقدم باعتراض على إخلاء سبيل القذافي طالباً زيادة قيمة الكفالة لناحية الحضور والمتابعة نظراً لحجم القضية.
 
 
