Advertisement

لبنان

سهيل عبود: التزام القاضي بقسمه هو اساس المناقبية القضائية

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1431671-638965602358272451.png
Doc-P-1431671-638965602358272451.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا RFCMJ، مؤتمرا في مراكش - المغرب بتاريخ ١٦ و١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥، بموضوع واقع ومستقبل الاستقلالية والمناقبية في القضاء، حيث التأمت في نهاية المؤتمر الهيئة العامة للشبكة وانتخبت هيئة مكتبها الجديد، الذي يضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، عضوا في مكتب الشبكة ونائبا للرئيس.
Advertisement

شارك القاضي عبود في المؤتمر والقى كلمة بموضوع "المناقبية في القضاء اللبناني" استهلها ببيت من الشعر لأمير الشعراء احمد شوقي "إنّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت،
فإن هم ذهبت أخلاقُهُم، ذهبوا"، مؤكدا على أن المناقبية القضائية تتساوى مع الأخلاق بالنسبة للامم، فإن فقدت المناقبية فقدنا ثقة الناس بالقضاء وفقدنا القضاء.

ثم شدد على أن المناقبية القضائية تجمع بين ما يمليه ضمير الإنسان من سلوكيات في حياته اليومية وما يفرضه العمل القضائي من واجبات مهنية.

وأضاف أن المناقبية القضائية في لبنان أساسها : قسم القاضي ووثيقة القواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء لعام ٢٠٠٥ التي تنص على ثماني قواعد للمناقبية القضائية : الاستقلال، واساسها استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور، التجرد، النزاهة، موجب التحفظ، الشجاعة الأدبية، التواضع، الصدق والشرف، الأهلية والنشاط.
وأشار إلى أن الشجاعة الأدبية والتواضع هما قاعدتان خاصتان بوثيقة القواعد الأساسية لاخلاقيات القضاء في لبنان.

كما أضاف في كلمته انه بنتيجة تطبيق النصوص القانونية والقواعد الخاصة بالأخلاقيات القضائية تم إنهاء خدمات ثلاثة عشر قاضيا، منهم من هو ايضا ملاحق جزائيا.

ثم عدد القاضي عبود لأبرز المشاريع الخاصة بالأخلاقيات والمناقبية القضائية التي عمل او يعمل عليها مجلس القضاء الاعلى في لبنان بخاصة في السنوات الأخيرة، سواء المتعلق منها فقط بالقضاء اللبناني او بالقضاء بشكل عام في إطار التعاون مع الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا، أبرزها مشروع تحديث وثيقة القواعد الأساسية لاخلاقيات القضاء لعام ٢٠٠٥ كي تتماشى مع عصر الرقمنة وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي.

في الختام، ذكر عبود بالواقع الصعب لعيش الأخلاقيات القضائية، منذ القدم وحتى اليوم، من خلال القصة الشهيرة ل
Aristide dit le Juste
في كتاب
Plutarque
مشددا على أهمية التوازن في سلوكيات القاضي وعمله، وعلى أن التزام القاضي بقسمه هو أساس المناقبية القضائية.

كانت كلمة في ختام المؤتمر لآمين عام المنظمة، أندره ويميه، أشار فيها إلى أنه كما تم اعتماد توصيات من قبل منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية AHJUCAF لإنشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية - وهي فكرة سبق ان أطلقها الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود في العام ٢٠٢٠ عندما كان رئيسا للمنظمة- سوف يتم العمل على مشروع توصيات تتعلق بكيفية إنشاء مجلس نموذجي لمجالس القضاء العليا الفرنكوفونية، وذلك انطلاقا من الدراسة التي أعدتها الشبكة مع مؤسسة Robert Badinter بموضوع استقلالية مجالس القضاء العليا الفرنكوفونية.

يذكر أنه في ختام المؤتمر التأمت الجمعية العمومية للمنظمة وانتخبت بالإجماع رئيس وأعضاء مكتبها الجديد الذي أصبح يضم، إضافة إلى مجلس القضاء الاعلى في فرنسا (رئاسة المكتب وبالتالي الشبكة)، مجلس القضاء الاعلى في لبنان، والمغرب والكيبيك والسنغال.

وتضم الشبكة ٢٣ محكمة عدلية عليا في ٢٣ بلدا ناطقا كليا او جزئيا باللغة الفرنسبة موزعا على أربع قارات.
 
PHOTO-2025-10-20-12-26-41.jpg
 
مواضيع ذات صلة
القاضي سهيل عبود.. نائب لرئيس الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا
lebanon 24
20/10/2025 15:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يستذكر الوزير الراحل منجيان: تجول في بالي المناقبية واللياقة اللتين تميز بهما
lebanon 24
20/10/2025 15:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية: الحكومة الاتحادية تؤكد ضرورة التزام الجهات المختصة بالسليمانية باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقًا للدستور
lebanon 24
20/10/2025 15:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي عبود عقد إجتماعاً مع المحققين العدليين... ماذا طلب منهم؟
lebanon 24
20/10/2025 15:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس القضاء الأعلى

الهيئة العامة

نائبا للرئيس

الاستقلال

اللبنانية

بشكل عام

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2025-10-20
07:40 | 2025-10-20
07:40 | 2025-10-20
07:31 | 2025-10-20
07:30 | 2025-10-20
07:29 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24