لقاءات حيدر.. نقاشات في مجال عمل الوزارة

Advertisement

التقى وزير العمل الإثنين في مكتبه سفيرة النروج في هيلدي هارالدستاد وعرض معها سبل تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال العمل وتبادل الخبرات.كما وفد من نقابة تجار ومستوردي البلاط والسيراميك والأدوات الصحية في لبنان برئاسة فادي الذي أطلعه على أجواء العمل في القطاع في ظل الظروف الراهنة.بعد ذلك التقى الوزير حيدر لدى ميلاد نمور.واطّلع من تجمع نقباء المهن الصحية برئاسة الدكتور على عمل التجمع وما يستعد القيام به من نشاطات. شكر الوفد للوزير حيدر دعمه ، ولفت الدكتور بخاش الى وجود تجمع مماثل في يتم التواصل معه للتوأمة والتوسع على كل الدول ، موضحا ان التجمع وجه للوزير حيدر دعوة لحضور ورشة عمل مع كل نقابات المهن الصحية تعقد في الأول من شهر تشرين الثاني وتهدف الى انشاء مكتب لمكافحة منتحلي الصفة في القطاع الصحي.