لبنان

لقاءات حيدر.. نقاشات في مجال عمل الوزارة

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:59
التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم الإثنين في مكتبه سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالدستاد وعرض معها سبل تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال العمل وتبادل الخبرات.
كما زاره وفد من نقابة تجار ومستوردي البلاط والسيراميك والأدوات الصحية في لبنان برئاسة فادي عطوي الذي أطلعه على أجواء العمل في القطاع في ظل الظروف الراهنة.

بعد ذلك التقى الوزير حيدر سفير لبنان لدى تونس ميلاد نمور.

واطّلع من تجمع نقباء المهن الصحية برئاسة الدكتور يوسف بخاش على عمل التجمع وما يستعد القيام به من نشاطات. شكر الوفد للوزير حيدر دعمه ، ولفت الدكتور بخاش الى وجود تجمع مماثل في فرنسا يتم التواصل معه للتوأمة والتوسع على كل الدول الفرنكوفونية، موضحا ان التجمع وجه للوزير حيدر دعوة لحضور ورشة عمل مع كل نقابات المهن الصحية تعقد في الأول من شهر تشرين الثاني وتهدف الى انشاء مكتب لمكافحة منتحلي الصفة في القطاع الصحي.
 
