Advertisement

لبنان

بيان لـ"القوّات" بتعلّق بتوقيف إلياس جورج طوق في المطار

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1431705-638965653462789674.jpg
Doc-P-1431705-638965653462789674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
Advertisement

وصل يوم الأحد في 12 تشرين الأول إلى مطار بيروت المواطن الأسترالي من أصل لبناني، إلياس جورج طوق. وفور وصوله إلى المطار، تم اقتياده مباشرة إلى وزارة الدفاع، حيث أُوقف لمدة يوم ونصف، في ظروف صعبة، مكبّل اليدين من الخلف، ومعصوب العينين، وقد تعرّض للضرب على جسده وبالأرجل.

أما التهمة التي كانت وراء هذا التصرّف، فهي أنه، خلال ثورة 17 تشرين، وعندما تعامل الجيش اللبناني مع المتظاهرين بقسوة، كتب تعليقًا على صفحته الخاصة ينتقد فيه رئيس الجمهورية آنذاك وقيادة الجيش بسبب هذا التعامل.

إن ما جرى مع المواطن إلياس جورج طوق يُخالف كل القوانين، ومرفوض بكل المقاييس. وحتى لو افترضنا، لضرورات البحث فقط، أن مواطنًا لبنانيًا ارتكب جنحة ما، فهناك قضاء وقانون عقوبات يحدّدان الإجراءات والعقوبة المناسبة. أما أن يُستبدل القضاء وقانون العقوبات بالضرب والركل والتوقيف التعسفي، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

آخر ما كنا نتوقعه هو أن نشهد مثل هذه الممارسات في عهد رئيس جديد وحكومة جديدة.

إن ما يمكن أن يُمحي آثار هذا التصرّف هو أن يتحرّك القضاء العسكري، بقيادة الجيش، لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات عمّا تعرّض له المواطن إلياس جورج طوق.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان توضيحيّ لـ"حزب الله" يتعلّق باحتفال الروشة
lebanon 24
20/10/2025 20:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!
lebanon 24
20/10/2025 20:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ"حزب الله" في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى": ستبقى خالدة في التاريخ
lebanon 24
20/10/2025 20:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الصيدلي جورج الياس شاكر
lebanon 24
20/10/2025 20:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الجيش اللبناني

وزارة الدفاع

قيادة الجيش

اللبنانية

العقوبات

الجمهوري

✨ الخلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24