صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب " " البيان الآتي:وصل يوم الأحد في 12 تشرين الأول إلى مطار المواطن الأسترالي من أصل لبناني، إلياس جورج طوق. وفور وصوله إلى ، تم اقتياده مباشرة إلى ، حيث أُوقف لمدة يوم ونصف، في ظروف صعبة، مكبّل اليدين من الخلف، ومعصوب العينين، وقد تعرّض للضرب على جسده وبالأرجل.أما التهمة التي كانت وراء هذا التصرّف، فهي أنه، خلال ثورة 17 تشرين، وعندما تعامل مع المتظاهرين بقسوة، كتب تعليقًا على صفحته الخاصة ينتقد فيه رئيس الجمهورية آنذاك وقيادة الجيش بسبب هذا التعامل.إن ما جرى مع المواطن إلياس جورج طوق يُخالف كل القوانين، ومرفوض بكل المقاييس. وحتى لو افترضنا، لضرورات البحث فقط، أن مواطنًا لبنانيًا ارتكب جنحة ما، فهناك قضاء وقانون عقوبات يحدّدان الإجراءات والعقوبة المناسبة. أما أن يُستبدل وقانون بالضرب والركل والتوقيف التعسفي، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.آخر ما كنا نتوقعه هو أن نشهد مثل هذه الممارسات في عهد رئيس جديد وحكومة جديدة.إن ما يمكن أن يُمحي آثار هذا التصرّف هو أن يتحرّك القضاء العسكري، بقيادة الجيش، لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات عمّا تعرّض له المواطن إلياس جورج طوق.