سلام يلتقي وفد جمعية مديري المعلوماتية.. ودعم لمؤتمرهم القادم

استقبل الدكتور اليوم في السرايا وفد جمعية مديري في (CIO) برئاسة عيد.وأوضح عيد أن الوفد طلب من رئيس الحكومة رعايته للمؤتمر السنوي للجمعية، المقرر عقده في 15 تشرين الثاني المقبل، في والمؤتمرات التابع لشركة "الميدل إيست"، بهدف تعزيز الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإدارة المؤسسية في لبنان.وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء أهمية دعم المبادرات التقنية والتطويرية التي تقوم بها المؤسسات المحلية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام والخاص، مشدداً على دور مثل هذه المؤتمرات في نشر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بين المعنيين.