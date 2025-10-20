Advertisement

لبنان

سلام يلتقي وفد جمعية مديري المعلوماتية.. ودعم لمؤتمرهم القادم

Lebanon 24
20-10-2025
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفد جمعية مديري المعلوماتية في لبنان (CIO) برئاسة بيار عيد.
وأوضح عيد أن الوفد طلب من رئيس الحكومة رعايته للمؤتمر السنوي للجمعية، المقرر عقده في 15 تشرين الثاني المقبل، في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست"، بهدف تعزيز الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإدارة المؤسسية في لبنان.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء أهمية دعم المبادرات التقنية والتطويرية التي تقوم بها المؤسسات المحلية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام والخاص، مشدداً على دور مثل هذه المؤتمرات في نشر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بين المعنيين.
