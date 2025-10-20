للزراعة المستدامة.. الريجي توسّع تجاربها في أصناف تبغ جديدة

Advertisement

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» أنها كثّفت هذا العام تجاربها على صنفين جديدين من التبغ تعتزم اعتمادهما، هما «الفيرجيني» و«البيرلي»، في إطار جهودها لتطوير الزراعة المستدامة وتنويع المحاصيل اللبنانية بما يتلاءم مع متطلبات السوق العالمية.وأشارت الإدارة في بيان، إلى أنها نظّمت ندوة برعاية رئيسها ومديرها العام المهندس سقلاوي تناولت تطوير الزراعة وتحديث الأصناف المزروعة في منطقتي والشمال، قدّم خلالها المهندس الزراعي كبارة عرضاً تفصيلياً عن زراعة صنفي «الفيرجيني» و«البيرلي» كبديل من الأصناف التقليدية.وحضر الندوة أعضاء المهندس حبيقة والدكتور عصام سلمان والدكتور مازن عبود، ومفوّضة الحكومة لدى «الريجي» ميرنا باز، والمراقبة المالية كارول يوسف، ومدير الزراعة والمشتريات جعفر ، وعدد من المهندسين الزراعيين.وأوضح كبارة أن تغيّر مزاج السوق من تدخين التنباك إلى المعسل المصنوع من تبغ «الفيرجيني» جعل زراعة التنباك أقل جدوى اقتصادية، رغم استمرارها في أداء دورها التنموي عبر دعم المزارعين وتثبيتهم في أراضيهم.وأشار إلى أن «الريجي» تعمل حالياً على توسيع زراعة التبغ المروي كبديل من التنباك، نظراً لارتفاع إنتاجيته في المساحة نفسها، لافتاً إلى إمكانية استخدامه في صناعة السجائر أو المعسل.وبيّن كبارة أن صنف «الفيرجيني» يُعد من التبغ الفاتح اللون، ويزرع في الأراضي المروية ويُعالج بالحرارة العالية داخل حظائر خاصة، فيما يتميز صنف «البيرلي» بنكهة قوية وترابية تُستخدم لإضفاء الطعم على خلطات السجائر.وشدد على ضرورة الحفاظ على مفهوم الزراعة المستدامة وتجنّب التحول إلى أصناف غير مستقرة، داعياً إلى تشجيع زراعات بديلة عن الممنوعات تكون عالية الإنتاج ومباعة مسبقاً في الأسواق، خصوصاً في مناطق البقاع.