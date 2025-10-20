Advertisement

لبنان

هيكل يستقبل الأباتي محفوظ

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:19
إستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ مع وفد، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
