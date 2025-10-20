اجتماع بين مخاتير الكتائب والنائب الجميّل.. هذا ما تقرّر فيه

Advertisement

لفت مصدر حزبي إلى أنّ اجتماعًا ضمّ نحو 130 مختارًا من عُقد قبل أيام في مقرّ رئيس " " الجميّل في بكفيا، وذلك لبحث شؤون المتن على مختلف المستويات، إضافة إلى التحضيرات لانتخابات رئيس وأعضاء رابطة مخاتير .وأشار المصدر إلى أنّه رغم امتلاك غالبية وازنة بين المخاتير من حزبيين وأصدقاء ومناصرين، فإنّ والمعنيين بالملف طرحوا خيار التوافق على شخصية مستقلة جامعة تحظى بموافقة جميع القوى، وقد أُبلغ الحاضرون بهذا القرار.وأضاف المصدر أنّ اجتماعات أخرى ستُعقد في الأيام المقبلة لاستكمال المساعي باتجاه التوافق، في حال موافقة مختلف الأطراف على الطرح الذي قدّمه حزب .