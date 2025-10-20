Advertisement

لبنان

اجتماع بين مخاتير الكتائب والنائب الجميّل.. هذا ما تقرّر فيه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1431721-638965671202147859.png
Doc-P-1431721-638965671202147859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر حزبي إلى أنّ اجتماعًا ضمّ نحو 130 مختارًا من قضاء المتن عُقد قبل أيام في مقرّ رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في بكفيا، وذلك لبحث شؤون المتن على مختلف المستويات، إضافة إلى التحضيرات لانتخابات رئيس وأعضاء رابطة مخاتير المتن الشمالي.
Advertisement

وأشار المصدر إلى أنّه رغم امتلاك حزب الكتائب غالبية وازنة بين المخاتير من حزبيين وأصدقاء ومناصرين، فإنّ رئيس الحزب والمعنيين بالملف طرحوا خيار التوافق على شخصية مستقلة جامعة تحظى بموافقة جميع القوى، وقد أُبلغ الحاضرون بهذا القرار.

وأضاف المصدر أنّ اجتماعات أخرى ستُعقد في الأيام المقبلة لاستكمال المساعي باتجاه التوافق، في حال موافقة مختلف الأطراف على الطرح الذي قدّمه حزب الكتائب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
lebanon 24
20/10/2025 20:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: الاعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل تكريس لسيادة الدولة ووحدة المؤسسات
lebanon 24
20/10/2025 20:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
lebanon 24
20/10/2025 20:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية
lebanon 24
20/10/2025 20:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

حزب الكتائب اللبنانية

المتن الشمالي

النائب سامي

حزب الكتائب

رئيس الحزب

قضاء المتن

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24