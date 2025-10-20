24
لبنان
اجتماع بين مخاتير الكتائب والنائب الجميّل.. هذا ما تقرّر فيه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-10-2025
|
07:22
A-
A+
لفت مصدر حزبي إلى أنّ اجتماعًا ضمّ نحو 130 مختارًا من
قضاء المتن
عُقد قبل أيام في مقرّ رئيس "
حزب الكتائب اللبنانية
"
النائب سامي
الجميّل في بكفيا، وذلك لبحث شؤون المتن على مختلف المستويات، إضافة إلى التحضيرات لانتخابات رئيس وأعضاء رابطة مخاتير
المتن الشمالي
.
وأشار المصدر إلى أنّه رغم امتلاك
حزب الكتائب
غالبية وازنة بين المخاتير من حزبيين وأصدقاء ومناصرين، فإنّ
رئيس الحزب
والمعنيين بالملف طرحوا خيار التوافق على شخصية مستقلة جامعة تحظى بموافقة جميع القوى، وقد أُبلغ الحاضرون بهذا القرار.
وأضاف المصدر أنّ اجتماعات أخرى ستُعقد في الأيام المقبلة لاستكمال المساعي باتجاه التوافق، في حال موافقة مختلف الأطراف على الطرح الذي قدّمه حزب
الكتائب
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
