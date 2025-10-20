Advertisement

لبنان

بعد تصريح برّاك... ماذا تُريد أميركا من لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1431733-638965680427486347.jpg
Doc-P-1431733-638965680427486347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق مرجع سياسيّ على كلام المبعوث الأميركيّ توم برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله".وقال إنّ الولايات المتّحدة بدأت تزيد ضغوطاتها على لبنان، من أجل التفاوض بشكلٍ مباشر مع إسرائيل، لحلّ المشاكل العالقة، وأبرزها سلاح "المُقاومة".
Advertisement
 
وقد ألمح برّاك إلى هذا الأمر، بحسب المرجع السياسيّ، عندما أشار بوضوح إلى أنّ سوريا تسير نحو الإستقرار مع جيرانها، بعد المُحادثات الأمنيّة بين تل أبيب ودمشق. 
 

وأضاف المرجع عينه أنّ واشنطن تُريد من لبنان أنّ يتواصل مع الإسرائيليين كما يفعل الرئيس السوريّ أحمد الشرع، ومن ثمّ ضمّ بيروت إلى "اتّفاقيات أبراهام".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
lebanon 24
20/10/2025 20:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: إدارة ترامب تريد بشكل جادّ وحقيقي حل مشكلة لبنان
lebanon 24
20/10/2025 20:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: اميركا لا تريد إعمار لبنان ومنعت تسليح الجيش بأي سلاح يحارب به إسرائيل
lebanon 24
20/10/2025 20:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح جديد من وزير الصحة.. ماذا قال؟
lebanon 24
20/10/2025 20:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

أحمد الشرع

الإسرائيلي

توم برّاك

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

واشنطن

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24