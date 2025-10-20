بعد تصريح برّاك... ماذا تُريد أميركا من لبنان؟

علّق مرجع سياسيّ على كلام المبعوث الأميركيّ بشأن نزع سلاح " ".وقال إنّ الولايات المتّحدة بدأت تزيد ضغوطاتها على ، من أجل التفاوض بشكلٍ مباشر مع ، لحلّ المشاكل العالقة، وأبرزها سلاح "المُقاومة".

وقد ألمح برّاك إلى هذا الأمر، بحسب المرجع السياسيّ، عندما أشار بوضوح إلى أنّ تسير نحو الإستقرار مع جيرانها، بعد المُحادثات الأمنيّة بين ودمشق.



وأضاف المرجع عينه أنّ تُريد من لبنان أنّ يتواصل مع الإسرائيليين كما يفعل الرئيس السوريّ ، ومن ثمّ ضمّ إلى "اتّفاقيات أبراهام".