قصر بعبدا.. لقاءات متنوعة تناقش الشأن اللبناني

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا سلسلة من اللقاءات المهمة التي تناولت الأوضاع العامة في البلاد على الصعيد السياسي، النقابي، الروحي والثقافي.

في بداية اليوم، عرض الرئيس عون مع الأوضاع العامة في ، مع التركيز على الأحداث في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات ، إضافة إلى التباحث في التطورات الإقليمية بعد قمة شرم الشيخ والاتفاق حول غزة.

كما استقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبنة الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق مع وفد ضم الآباء يوسف نصر، أغابيوس أبو سعدى وجيلبير وردي.



وخلال اللقاء، أكد الأرشمندريت رزق: "نحمل إليكم من دير المخلص قلب الرهبانية وصلاتنا وإيماننا، وامتداد تاريخ يضج بالرجاء. نأتيكم لنقول إننا معكم في الصلاة والمسؤولية، في الرجاء والألم، في صمت الدير كما في صوت الشعب".



وأشار إلى أن الرهبنة التي تأسست على الإيمان بالمسيح وخدمت الناس بالروح والحق، كانت دائمًا حاضرة في قلب الوطن، تسهر على تربية الأجيال وتعزيز ثقافة الانتماء، والحفاظ على الحضور المسيحي الأصيل في لبنان.



وأكد الرهبان أنهم لن يكونوا بعيدين عن الرئيس عون في جهوده من أجل الحق والإنسان والوطن، وختموا بدعاء ودعم معنوي للرئيس ليقود لبنان بضمير حي وقيم أخلاقية واضحة.



ورد الرئيس عون مرحبًا بالوفد، منوهاً بـ"دور الرهبنة الباسيلية المخلصية في التاريخ اللبناني وما يمثله دير المخلص من نقطة التقاء لأهالي الجبل والجنوب وكل لبنان"، مؤكداً أهمية الاهتمام بالجيل الشاب وبناء لبنان من خلال التعليم والتربية والروحانية.



واستقبل الرئيس عون وسام القاضي على رأس وفد من جمعية كمال جنبلاط الفكرية، الذي شكر الرئيس عون على تخصيصه مساحة للاهتمام بالثقافة والفكر في ظل الأجواء السياسية الصعبة.



واستعرض الوفد نشأة الجمعية وأهدافها في تسليط الضوء على الفكر الأدبي والفلسفي والسياسي للراحل كمال جنبلاط، مؤكدين على أهمية نشر ثقافة الانتماء للوطن وتعزيز دور المؤسسات الفكرية.



وخلال اللقاء، قدم الوفد للرئيس عون مجموعة من كتب الراحل، بينها: من أجل لبنان، من أدب الحياة، ثورة في عالم الإنسان، لبنان وحرب التسوية.



ورحب الرئيس عون بالوفد، مشدداً على أهمية نشر أعمال المفكرين اللبنانيين أمام الأجيال الجديدة، لتعزيز المعرفة والفكر النقدي والوعي الوطني، وقال: “ليس المهم معرفة كمال جنبلاط كزعيم درزي، بل الأهم معرفة فكره وثقافته”.



وأشار إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة حاليًا لتسليط الضوء على الإيجابيات الوطنية والعمل على الحكومة الرقمية، واستعداد لبنان لزيارة البابا لاون الرابع عشر في هذا السياق.



واستقبل الرئيس عون وفد نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة محمد الخير، حيث عرض الوفد مطالب القطاع المتعلقة بتحرير النقل الخارجي من هيمنة الأجانب، معالجة القوانين، تنظيم أوقات سير الشاحنات، منح رخص قيادة، إنشاء مكاتب مشتركة مع الغرف الصناعية والتجارية، والتواصل مع والعراق وتركيا لتفعيل الممرات البرية.



وأكد الرئيس عون اهتمامه بالمطالب التي سبق أن تابعها منذ أيام قيادته للجيش، وأكد تكليفه لجنة لدراسة المطالب مع الوزراء المعنيين لمتابعة التنفيذ مع الإدارات المختصة.



إلى ذلك استقبل عون حاكم مدينة Canterbury-Bankstown الأسترالية اللبناني الأصل، بلال الحايك، الذي نقل تحيات أبناء المدينة وتطلعاتهم لتوطيد التوأمة مع اتحاد بلديات بشري وتنظيم مؤتمرات مشتركة.



كما استقبل الرئيس عون رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه الذي عرض عمل المفتشيات العامة لتعزيز الرقابة على المؤسسات والإدارات والبلديات، مؤكدًا حرص الرئاسة على الشفافية وتعزيز كفاءة العمل الإداري في لبنان.

وكان أيضا لقاء للرئيس عون مع كاهن رعية مار جرجس القليعة الخوري بيار الراعي، وعر ض معه الأوضاع في المنطقة، واطلع منه على احوال سكان بلدة القليعة.