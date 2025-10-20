Advertisement

لبنان

الجيش.. تدريبات بالطوافات في هذا التاريخ

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:21
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستنفذ وحدة من الجيش بتاريخ 21 /10 /2025 تمرينًا بالطوافات في مرفأ بيروت.
كما ستقوم وحدة أخرى بتاريخ 23 /10 /2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة، تتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".
