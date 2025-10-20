الجيش.. تدريبات بالطوافات في هذا التاريخ

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي: "ستنفذ وحدة من الجيش بتاريخ 21 /10 /2025 تمرينًا بالطوافات في مرفأ .كما ستقوم وحدة أخرى بتاريخ 23 /10 /2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 بإجراء تمارين تدريبية في ، تتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".