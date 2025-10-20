توقيف أحد المطلوبين وشقيقه... هكذا كانا يجمعان الأموال من ضحاياهما

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كافة المناطق اللّبنانية، وبعد ورود أكثر من /10/ شكوى إلى مفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام المدعوم. ج. (مواليد عام 1993، لبناني)بأعمال نصب واحتيال، مُستخدِمًا مكتبًا تجاريًا لهذه الغاية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بإعطائهم نسبة شهريّة من الأرباح من أصل مبلغ مالي يضعونه لديه على سبيل الأمانة، ليتبيّن لهم أنهم وقعوا ضحيّة عمل احتياليعلى أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تبيّن أن المدّعى عليه كان يحضر خفيةً خلال الليل إلى أحد المنازل في المنطقة ليبيت فيه، ويغادره عندبتاريخ 10-10-2025، وبعد عمليّات الرّصد والمتابعة الدّقيقة، داهمت قوّة من المفرزة مكان اختبائه، حيث جرى توقيفهبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه يقوم بتلك الأعمال بالاشتراك مع شقيقهع. ج. (مواليد عام 1990، لبناني) الذي تم استدراجه، وتوقيفه أيضًاأُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص