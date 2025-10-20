Advertisement

لبنان

توقيف أحد المطلوبين وشقيقه... هكذا كانا يجمعان الأموال من ضحاياهما

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:20
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كافة المناطق اللّبنانية، وبعد ورود أكثر من /10/ شكوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام المدعو

م. ج. (مواليد عام 1993، لبناني)

بأعمال نصب واحتيال، مُستخدِمًا مكتبًا تجاريًا لهذه الغاية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بإعطائهم نسبة شهريّة من الأرباح من أصل مبلغ مالي يضعونه لديه على سبيل الأمانة، ليتبيّن لهم أنهم وقعوا ضحيّة عمل احتيالي

على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تبيّن أن المدّعى عليه كان يحضر خفيةً خلال الليل إلى أحد المنازل في المنطقة ليبيت فيه، ويغادره عند الفجر

بتاريخ 10-10-2025، وبعد عمليّات الرّصد والمتابعة الدّقيقة، داهمت قوّة من المفرزة مكان اختبائه، حيث جرى توقيفه

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه يقوم بتلك الأعمال بالاشتراك مع شقيقه

ع. ج. (مواليد عام 1990، لبناني) الذي تم استدراجه، وتوقيفه أيضًا

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص
 
