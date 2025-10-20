24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصلحة الليطاني تعلن: أعمال تنظيف أسفل بركة أنان
Lebanon 24
20-10-2025
|
08:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
عن أعمال تنظيف المهرب عند قناة منسوب الـ600 أسفل بركة أنان، وفي بيان قالت المصلحة أنه "في إطار سعيها الدائم للحفاظ على منشآتها وضمان
حسن سير
العمل فيها، تنفذ دائرة ري لبعا عبر فريق الصيانة التابع لها، وبالتنسيق مع مصلحة الاستثمار والصيانة، أعمال تنظيف المهرب عند قناة منسوب الـ600 أسفل بركة أنان.
Advertisement
واشارت إلى" أن هذه الأعمال تهدف إلى تأمين الجريان السليم للمياه ومنع تراكم الرواسب والعوائق التي قد تؤثر على التشغيل المنتظم لمنشآت
الري
، ولا سيما مضخة بلدة أنان".
واكدت المصلحة " استمرارها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، والحفاظ على سلامة البنى التحتية المائية في مختلف أقسام مشروع ري
صيدا
–
جزين
النموذجي"
مواضيع ذات صلة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ترصد تعديًا خطيرًا في برالياس
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ترصد تعديًا خطيرًا في برالياس
20/10/2025 20:46:24
20/10/2025 20:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف
Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف
20/10/2025 20:46:24
20/10/2025 20:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
20/10/2025 20:46:24
20/10/2025 20:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في الصرفند.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات على الأملاك النهرية
Lebanon 24
في الصرفند.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات على الأملاك النهرية
20/10/2025 20:46:24
20/10/2025 20:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
نهر الليطاني
الليطاني
حسن سير
حسن س
صيدا
جزين
طاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
Lebanon 24
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:33 | 2025-10-20
20/10/2025 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:16 | 2025-10-20
20/10/2025 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:07 | 2025-10-20
20/10/2025 01:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:34 | 2025-10-20
20/10/2025 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:33 | 2025-10-20
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:16 | 2025-10-20
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:07 | 2025-10-20
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:00 | 2025-10-20
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
12:34 | 2025-10-20
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:26 | 2025-10-20
في منطقة لبنانية.. "متجر ألبان وأجبان" غير مُطابق للمواصفات!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 20:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 20:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 20:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24