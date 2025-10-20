مصلحة الليطاني تعلن: أعمال تنظيف أسفل بركة أنان

Advertisement

أعلنت عن أعمال تنظيف المهرب عند قناة منسوب الـ600 أسفل بركة أنان، وفي بيان قالت المصلحة أنه "في إطار سعيها الدائم للحفاظ على منشآتها وضمان العمل فيها، تنفذ دائرة ري لبعا عبر فريق الصيانة التابع لها، وبالتنسيق مع مصلحة الاستثمار والصيانة، أعمال تنظيف المهرب عند قناة منسوب الـ600 أسفل بركة أنان.واشارت إلى" أن هذه الأعمال تهدف إلى تأمين الجريان السليم للمياه ومنع تراكم الرواسب والعوائق التي قد تؤثر على التشغيل المنتظم لمنشآت ، ولا سيما مضخة بلدة أنان".واكدت المصلحة " استمرارها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، والحفاظ على سلامة البنى التحتية المائية في مختلف أقسام مشروع ري – النموذجي"