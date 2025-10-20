24
لبنان
لبنان على خريطة الصحة العالمية.. أليس بويز ضمن قائمة فوربس
Lebanon 24
20-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل
لبنان
حضوره القوي على خارطة التميز الصحي العالمي، بعد اختيار
اللبنانية
أليس يمين بويز، المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى قادة الرعاية الصحية لعام 2025، حيث حلّت الأولى في لبنان والثالثة والاربعين على مستوى
الشرق الأوسط
.
منذ تولّيها منصب المديرة التنفيذية عام 2016، قادت بويز عملية إعادة هيكلة شاملة جعلت الاتحاد اليوم المنصة العربية الأبرز للقطاع الصحي، بما حقّقه من مصداقية وتميّز منقطع النظيرعلى المستويين العربي والدولي. وقد شكّل عام 2025 محطة تاريخية في مسيرتها ومسيرة الاتحاد، إذ اتخذ الاتحاد صفة مراقب في
منظمة الصحة العالمية
، ووقّع مذكرة تفاهم شاملة مع
منظمة الصحة
العالمية – إقليم شرق المتوسط، ارتكزت على أربعة محاور مفصلية:
- الاعتماد والجودة وسلامة المرضى
- الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي
- مرونة واستدامة المستشفيات
- تطوير بناء القدرات في المستشفيات العربية
كما أطلقت بويز سلسلة من الشراكات العربية والعالمية البارزة، من أبرزها مع الهيئة العامة للرعاية الصحية
المصرية
لتعزيز بناء القدرات في القوى العاملة، ومع المجلس العالمي للسياحة الصحية لوضع معايير متميّزة للمستشفيات العربية، ومع معهد بيريل في
الولايات المتحدة
لنشر ثقافة تجربة المريض، ومع معهد ميناسا للأبحاث في شيكاغو لدعم السياسات الصحية وتعزيز الابتكار العادل.
إضافة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين "إعلان المنامة للتحوّل في الرعاية الصحية"، المقرّر إطلاقه في ديسمبر المقبل في االبحرين. وفي سياق التمكين الصحي للمرأة، عُيّنت بويز عضواً في المجلس الاستشاري الأعلى للمجلس العربي الإفريقي للتوعية، حيث أطلقت معه في حزيران 2025 مبادرة "Women for WELL" الهادفة إلى تعزيز صحة المرأة وتمكينها في مواقع القيادة في العالمين العربي والإفريقي. وشاركت بويز هذا العام في عدد من المؤتمرات العربية والدولية الكبرى، رافعةً خلالها رؤية وإنجازات القطاع الصحي العربي إلى المحافل العالمية. وإلى جانب قيادتها لاتحاد المستشفيات العربية، تشغل بويز منصب رئيسة مجلس إدارة مجموعة MCE Group SARL، وهي شريك مؤسِّس في Apex Medical، إضافة إلى كونها مؤسِّسة ومديرة عامة لشركة Proconnect Management Services في دولة
الإمارات العربية المتحدة
.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قالت بويز: "إنّ إدراجي للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة «فوربس» هو تكريم لجهود عربية جماعية تسعى إلى صياغة مستقبل صحي متكامل ومستدام. فخري بكوني لبنانية يضاعف مسؤوليتي لأبقى صوتاً للمرأة العربية على الساحة العالمية، وأواصل العمل من أجل منظومة صحية أكثر شمولاً واستدامة وابتكاراً كي لا يبقى أي مريض من دون رعاية وعلاج ، ولإبراز دور المرأة اللبنانية التي تساهم في نهضة هذا الوطن وقيادة التغيير والتميز.
تابع
