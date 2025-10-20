Advertisement

لبنان

تم رصدها.. طائرة إسرائيلية تُحلق قرب قصر بعبدا!

Lebanon 24
20-10-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1431819-638965834940685336.jpg
Doc-P-1431819-638965834940685336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المعلومات بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية، تُحلق بشكل مكثف قرب القصر الجمهوري في بعبدا.
Advertisement
 

وتشهد العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية تحليقاً مُكثفاً لطائرات مُسيرة إسرائيلية منذ ساعات الصباح.


كذلك، رصد مواطنون تحليقاً للطائرات المُسيرة على علو منخفض في أجواء صيدا وإقليم الخروب، كما جابت الطائرات أيضاً أجواء الجنوب.

مواضيع ذات صلة
طائرة ترامب تحلق على علو منخفض فوق ميدان الرهائن بتل أبيب
lebanon 24
20/10/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة استطلاع تحلّق على علو متوسط فوق السلسلة الغربية من بلدات طاريا وبوداي والسعيدة وكفردان
lebanon 24
20/10/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرات مسيّرة إسرائيلية تُحلّق على علوّ منخفض فوق البقاع
lebanon 24
20/10/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق فوق منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
20/10/2025 20:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24

القصر الجمهوري

قصر بعبدا

الجمهوري

إسرائيل

بيروت

القصر

صيدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24