24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قماطي: على الدولة تقديم الخدمات للمواطن كي يحترمها
Lebanon 24
20-10-2025
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو المجلس السياسي في "
حزب الله
" الوزير السابق محمود قماطي، إنّ "الدولة والسلطة
اللبنانية
لم تكن حاضرة في أيام الحرب ولا حتى بأزمات المواطن"، وأضاف: "للعلم، فإنه
عندما تصل أي منطقة حرب إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، تهرع الدولة كطوارئ خدمات وحكومية ووزارات إلى مناطق الحرب، لتؤمن لهذه المناطق خدماتها".
Advertisement
وفي تصريح له، سأل قماطي:
"أين أموال المودعين وتأمين الكهرباء والأمور المعيشية والخدمات للمواطن، وأين الوعود التي أطلقتها الحكومة كأولويات من تحرير الوطن من العدو
الإسرائيلي
، وتحرير الأسرى، والعمل على وقف الاستباحة على الوطن، وإعادة الإعمار بدون شروط، أين هي هذه الأولويات وماذا نفذ منها؟".
وشدّد قماطي على ضرورة أن "تحضر الدولة وتنفذ وأن تقدّم الخدمات كي يحترمها المواطن على الأقل، لا أن تعمل على نزع قوة البلد والوطن المتمثلة بالمقاومة والجيش، ليصبح الوطن عارياً من دون دفاع في الوقت الذي يحتل به العدو أرضنا، وينتهك سيادتنا، ويعتدي علينا".
ورأى قماطي أن "الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الذي يعتبر نفسه رجل السلام في العالم، هو مهرج وممثل ومخادع ومنافق، وهو رجل الإرهاب العالمي الأول، وهو المجرم والقاتل الذي قتل سماحة
الأمين العام
السيد حسن
نصر الله بالقنابل الأميركية، وهو الذي استهدف
إيران
بأكبر قنابل لا تملكها إلا أميركا في العالم، وبالتالي أين هو السلام، وعلى من تكذبون، فليس هناك سلام، وإنما تريدون لنا أن نستسلم وأن نخضع تحت عنوان السلام".
وتوجّه قماطي "للدوليين والإقليميين وللبعض في
لبنان
بالقول، لا تتعبوا أنفسكم، فلن نخضع لكل الضغوطات السياسية دولياً وإقليمياً، ولا للضغوطات بالنار من قبل العدو الإسرائيلي يومياً، والمهم هو الأرض والواقع والمعادلات الفعلية".
وختم: "إن ما يحقق الاستقرار في الوطن هو أن نتفاهم ونتحاور ونتشارك، فلسنا وحدنا المسؤولون عن تقديم
الدم
والشهداء والأرزاق والخسائر، وبالتالي، إذا كنتم شركاء في الوطن، تعالوا لندافع عنه معاً".
مواضيع ذات صلة
قماطي: نستنكر الافتراءات التي طالت النائب أسامة سعد
Lebanon 24
قماطي: نستنكر الافتراءات التي طالت النائب أسامة سعد
20/10/2025 23:32:34
20/10/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي: نفتح الباب أمام الحكومة للحوار والنقاش من أجل حماية لبنان وعدم التفريط في سيادته
Lebanon 24
قماطي: نفتح الباب أمام الحكومة للحوار والنقاش من أجل حماية لبنان وعدم التفريط في سيادته
20/10/2025 23:32:34
20/10/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي: لبنان في قلب العاصفة ونرفض التخلي عن سيادة بلادنا وأمنها مقابل المساعدات
Lebanon 24
قماطي: لبنان في قلب العاصفة ونرفض التخلي عن سيادة بلادنا وأمنها مقابل المساعدات
20/10/2025 23:32:34
20/10/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي: الحديث الحكومي عن نزع وتسليم سلاح حزب الله مقابل الحصول على مساعدات خارجية مهزلة
Lebanon 24
قماطي: الحديث الحكومي عن نزع وتسليم سلاح حزب الله مقابل الحصول على مساعدات خارجية مهزلة
20/10/2025 23:32:34
20/10/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الأمين العام
الإسرائيلي
السيد حسن
اللبنانية
حزب الله
المقاومة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
Lebanon 24
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
16:07 | 2025-10-20
20/10/2025 04:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان
15:50 | 2025-10-20
20/10/2025 03:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إيران و"حزب الله" وغزة.. هذا ما أعلنه تقريرٌ بريطانيّ
Lebanon 24
عن إيران و"حزب الله" وغزة.. هذا ما أعلنه تقريرٌ بريطانيّ
15:30 | 2025-10-20
20/10/2025 03:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
Lebanon 24
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
15:26 | 2025-10-20
20/10/2025 03:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!
15:19 | 2025-10-20
20/10/2025 03:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:07 | 2025-10-20
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
15:50 | 2025-10-20
هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان
15:30 | 2025-10-20
عن إيران و"حزب الله" وغزة.. هذا ما أعلنه تقريرٌ بريطانيّ
15:26 | 2025-10-20
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
15:19 | 2025-10-20
حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!
15:15 | 2025-10-20
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24