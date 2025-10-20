Advertisement

لبنان

في منطقة لبنانية.. "متجر ألبان وأجبان" غير مُطابق للمواصفات!

Lebanon 24
20-10-2025 | 12:26
قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بإقفال أحد محال بيع الألبان والأجبان في منطقة جبل محسن - طرابلس، بعد أن تبيّن أنه غير ملتزم بأدنى معايير النظافة والسلامة الغذائية، وذلك باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، في إطار متابعتها اليومية وجولاتها الرقابية على المؤسسات الغذائية في مختلف مناطق الشمال.
وجرى تنظيم محضر ضبط بالمخالفة، وإقفال المحل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وصحة المستهلكين.


وأكدت مصلحة الاقتصاد في الشمال "استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حرصا على تأمين سلامة الغذاء وحماية المستهلك في جميع مناطق الشمال".
