في منطقة لبنانية.. "متجر ألبان وأجبان" غير مُطابق للمواصفات!

قامت مصلحة الاقتصاد في بإقفال أحد محال بيع الألبان والأجبان في منطقة - ، بعد أن تبيّن أنه غير ملتزم بأدنى معايير النظافة والسلامة الغذائية، وذلك باشراف رئيسة المصلحة ، في إطار متابعتها اليومية وجولاتها الرقابية على المؤسسات الغذائية في مختلف مناطق الشمال.

وجرى تنظيم محضر ضبط بالمخالفة، وإقفال المحل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة الاستئنافية في الشمال، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وصحة المستهلكين.